ФОТО. Серхио Рамос впечатлил своим фотосетом в Лас-Вегасе. 10/10

Серхио Рамос представил, пожалуй, самый брутальный и эффектный фотосет сезона – легендарный защитник снялся на ночных улицах Лас-Вегаса в кожаном бордовом костюме, с темными очками и фирменным татуированным образом.

Фанаты в комментариях наперебой называют съемку «лучшей за последнее время» и отмечают, что Рамос снова доказал: он икона стиля не меньше, чем футбольная легенда.

Сейчас Рамос выступает за мексиканский «Монтеррей», а его контракт истекает в конце года.

На фоне неопределенности с будущим фотосет выглядел особенно символично – Рамос остается в центре внимания и продолжает удивлять, даже будучи вне поля.