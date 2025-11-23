ФОТО. Серхио Рамос впечатлил своим фотосетом в Лас-Вегасе. 10/10
Серхио Рамос и лучший фотосет футболиста в 2025 году
Серхио Рамос представил, пожалуй, самый брутальный и эффектный фотосет сезона – легендарный защитник снялся на ночных улицах Лас-Вегаса в кожаном бордовом костюме, с темными очками и фирменным татуированным образом.
Фанаты в комментариях наперебой называют съемку «лучшей за последнее время» и отмечают, что Рамос снова доказал: он икона стиля не меньше, чем футбольная легенда.
Сейчас Рамос выступает за мексиканский «Монтеррей», а его контракт истекает в конце года.
На фоне неопределенности с будущим фотосет выглядел особенно символично – Рамос остается в центре внимания и продолжает удивлять, даже будучи вне поля.
