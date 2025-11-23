Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Жена Зинченко эпично потролила Ливерпуль. Вот что она сделала

Влада Зинченко показала счет на табло...

ФОТО. Жена Зинченко эпично потролила Ливерпуль. Вот что она сделала
Instagram. Влада и Александр Зинченко

Журналистка и блогер Влада Зинченко, жена игрока «Ноттингем Форест» Александра Зинченко, опубликовала в Instagram сторис, которая моментально привлекла внимание украинских фанов.

Украинец пропустил матч против «Ливерпуля» из-за травмы паха, однако семья внимательно следила за поединком дома. Влада выложила кадр с финальным счетом на экране планшета – 0:3 в пользу «Ноттингема», чем тонко подчеркнула один из самых болезненных результатов для мерсисайдцев в этом сезоне.

На фото также видно их собаку, выглядывающую из-за дивана, что добавило сторис немного домашнего юмора и атмосферы.

Фанаты расценили публикацию как легкий троллинг в адрес «красных» и их болельщиков, учитывая масштаб поражения.

Максим Лапченко
