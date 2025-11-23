ФОТО. Жена Зинченко эпично потролила Ливерпуль. Вот что она сделала
Влада Зинченко показала счет на табло...
Журналистка и блогер Влада Зинченко, жена игрока «Ноттингем Форест» Александра Зинченко, опубликовала в Instagram сторис, которая моментально привлекла внимание украинских фанов.
Украинец пропустил матч против «Ливерпуля» из-за травмы паха, однако семья внимательно следила за поединком дома. Влада выложила кадр с финальным счетом на экране планшета – 0:3 в пользу «Ноттингема», чем тонко подчеркнула один из самых болезненных результатов для мерсисайдцев в этом сезоне.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На фото также видно их собаку, выглядывающую из-за дивана, что добавило сторис немного домашнего юмора и атмосферы.
Фанаты расценили публикацию как легкий троллинг в адрес «красных» и их болельщиков, учитывая масштаб поражения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Ярослава ждет ОИ-2028