Почему Арсенал завершает сотрудничество со скандальным спонсором?

Начиная со следующего сезона логотип Visit Rwanda больше не будет на рукавах футболок «Арсенала».

Клуб объявил, что их восьмилетнее партнерство с Советом по развитию Руанды завершится в июне 2026 года.

Для большинства болельщиков это стало хорошей новостью: сотрудничество давно критиковали из-за обвинений в нарушениях прав человека со стороны руандийского правительства и его поддержке вооруженной группировки M23 в соседней ДР Конго. Согласно опросу Arsenal Supporters’ Trust, более 90% фанатов хотели прекращения сотрудничества.

Ранний разрыв был маловероятен — это было бы дорого, сложно и могло оставить клуб без значительной части доходов. Однако «Арсенал» решил сменить направление и найти нового спонсора рукава к сезону 2026/27. Представители Visit Rwanda заявили, что теперь сосредоточатся на развитии бренда на новых рынках и в новых видах спорта.

Переговоры о продлении шли почти год: партнерство приносило клубу устойчивый доход, а президент Руанды Поль Кагаме является давним поклонником «Арсенала». Но давление болельщиков, репутационные риски и опасения из-за возможных международных санкций заставили клуб искать альтернативу.

Ситуацию осложняли сроки производства формы: чтобы новый спонсор появился на комплекте следующего сезона, решение нужно было принять уже сейчас. Коммерческий директор Джульет Слот представила более выгодное предложение другого бренда, и совет клуба выбрал изменения.

Visit Rwanda сохранит сотрудничество с Kroenke Sports & Enterprises в США, а действующее соглашение с «Арсеналом» продлится до конца нынешнего сезона. Новый спонсор рукава будет объявлен в ближайшее время.

По материалам издания The Athletic