Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 06:48 |
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса

Началась продажа билетов на следующий матч киевлян в еврокубках

ФК Динамо

В четверг, 27 ноября, состоится матч 4-го тура Лиги конференций УЕФА «Омония» (Никосия, Кипр) – «Динамо» (Киев, Украина).

Прессслужба украинской команды сообщила о старте продажи билетов на этот матч.

Матч пройдет на стадионе «GSP». Начало – 19:45 Стоимость одного билета – 17 евро.

В турнирной таблице Лиги конференций киевский клуб находится на 24 строчке, имея в активе 3 очка.Кроме «Омонии» киевляне в Лиге конференций должны сыграть еще с «Фиорентиной» и клубом «Ноах».

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

  

По теме:
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Журналист УПЛ-ТВ: «Шовковский закрыл двери и пошел в автобус»
Форвард Динамо: «Не знаю, что было в раздевалке. Были тренер и 11 игроков»
Динамо Киев Омония Лига конференций продажа билеты
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
С армянами выиграют и разъедутся по своим курортам со своими силиконовыми подружками.... 
Ответить
0
