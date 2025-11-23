Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса

В четверг, 27 ноября, состоится матч 4-го тура Лиги конференций УЕФА «Омония» (Никосия, Кипр) – «Динамо» (Киев, Украина).

Прессслужба украинской команды сообщила о старте продажи билетов на этот матч.

Матч пройдет на стадионе «GSP». Начало – 19:45 Стоимость одного билета – 17 евро.

В турнирной таблице Лиги конференций киевский клуб находится на 24 строчке, имея в активе 3 очка.Кроме «Омонии» киевляне в Лиге конференций должны сыграть еще с «Фиорентиной» и клубом «Ноах».

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.