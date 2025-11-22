Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины впервые сыграл за Шахтер после травмы
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 23:31 | Обновлено 22 ноября 2025, 23:33
445
0

Экс-игрок сборной Украины впервые сыграл за Шахтер после травмы

Дмитрий Крыськив потратил два месяца на реабилитацию

22 ноября 2025, 23:31 | Обновлено 22 ноября 2025, 23:33
445
0
Экс-игрок сборной Украины впервые сыграл за Шахтер после травмы
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

25-летний украинский полузащитник Дмитрий Крыськив впервые за два месяца вышел в составе донецкого «Шахтера» после травмы ноги.

Дмитрий появился на футбольном поле на 70-й минуте в матче 13-го тура УПЛ против киевской «Оболони».

В итоге донецкий клуб без проблем разобрался с соперником, забив всего шесть мячей (6:0).

На счету Дмитрия в этом сезоне только пять сыгранных поединков, голов и ассистов пока нет.

По теме:
Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Кривбасс – Верес
Рух – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Дмитрий Крыськив Оболонь Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига возвращение травма Оболонь - Шахтер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЛИК: «Когда-то давно я был на Кам Ноу и мечтал стать тренером Барсы»
Футбол | 22 ноября 2025, 22:46 0
ФЛИК: «Когда-то давно я был на Кам Ноу и мечтал стать тренером Барсы»
ФЛИК: «Когда-то давно я был на Кам Ноу и мечтал стать тренером Барсы»

Тренер каталонцев высказался о победе над «Атлетиком» Бильбао

Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22 ноября 2025, 17:54 2
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ

Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Футбол | 22.11.2025, 08:09
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Футбол | 22.11.2025, 17:27
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
Бокс | 22.11.2025, 05:42
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 5
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
22.11.2025, 20:41 24
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем