Экс-игрок сборной Украины впервые сыграл за Шахтер после травмы

25-летний украинский полузащитник Дмитрий Крыськив впервые за два месяца вышел в составе донецкого «Шахтера» после травмы ноги.

Дмитрий появился на футбольном поле на 70-й минуте в матче 13-го тура УПЛ против киевской «Оболони».

В итоге донецкий клуб без проблем разобрался с соперником, забив всего шесть мячей (6:0).

На счету Дмитрия в этом сезоне только пять сыгранных поединков, голов и ассистов пока нет.