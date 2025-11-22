Украина. Премьер лига22 ноября 2025, 23:31 | Обновлено 22 ноября 2025, 23:33
Экс-игрок сборной Украины впервые сыграл за Шахтер после травмы
Дмитрий Крыськив потратил два месяца на реабилитацию
25-летний украинский полузащитник Дмитрий Крыськив впервые за два месяца вышел в составе донецкого «Шахтера» после травмы ноги.
Дмитрий появился на футбольном поле на 70-й минуте в матче 13-го тура УПЛ против киевской «Оболони».
В итоге донецкий клуб без проблем разобрался с соперником, забив всего шесть мячей (6:0).
На счету Дмитрия в этом сезоне только пять сыгранных поединков, голов и ассистов пока нет.
