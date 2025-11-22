Мощный удар. Украинец оформил гол с лета, но команда не победила
«Лехия» Гданьск с Иваном Желизко, Максимом Дячуком и Богданом Вьюнником сыграла вничью
22 ноября состоялся матч 16-го тура чемпионата Польши между «Легией» Варшава и «Лехией» Гданьск.
Местом проведения стал «Стадион Войска Польского» в Варшаве.
В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста – Максим Дячук и Иван Железко, которые отыграли все 90 минут. Третий украинец, Богдан Вьюнник, появился на поле в составе «Лехии» на 58-й минуте.
В течение матча гости дважды выходили вперёд, но дважды теряли преимущество. В итоге команды сыграли результативную ничью (2:2), а первый гол в матче забил украинец Железко.
Чемпионат Польши. 16-й тур, 22 ноября
«Легия» – «Лехия» – 2:2
Голы: Капутка, 53, Урбански, 90+4 – Железко, 42, Чиркович, 77
Koniec meczu. Z Warszawy wracamy z jednym punktem.#LEGLGD 2:2 pic.twitter.com/vyuchQRJHr— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) November 22, 2025
