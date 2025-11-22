Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мощный удар. Украинец оформил гол с лета, но команда не победила
Чемпионат Польши
Легия
22.11.2025 21:15 – FT 2 : 2
Лехия
Польша
Польша
22 ноября 2025, 23:58 | Обновлено 22 ноября 2025, 23:59
Мощный удар. Украинец оформил гол с лета, но команда не победила

«Лехия» Гданьск с Иваном Желизко, Максимом Дячуком и Богданом Вьюнником сыграла вничью

Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября состоялся матч 16-го тура чемпионата Польши между «Легией» Варшава и «Лехией» Гданьск.

Местом проведения стал «Стадион Войска Польского» в Варшаве.

В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста – Максим Дячук и Иван Железко, которые отыграли все 90 минут. Третий украинец, Богдан Вьюнник, появился на поле в составе «Лехии» на 58-й минуте.

В течение матча гости дважды выходили вперёд, но дважды теряли преимущество. В итоге команды сыграли результативную ничью (2:2), а первый гол в матче забил украинец Железко.

Чемпионат Польши. 16-й тур, 22 ноября

«Легия» – «Лехия» – 2:2

Голы: Капутка, 53, Урбански, 90+4 – Железко, 42, Чиркович, 77

По теме:
ВИДЕО. Украинец ударом с лета поразил ворота польской Легии
Украинское дерби в Польше. Русин вышел на замену, его команда уступила
ОФИЦИАЛЬНО. Европейский клуб получил наказание после матча с Шахтером
Легия Варшава Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу Иван Желизко Максим Дячук Богдан Вьюнник
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
