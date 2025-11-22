Мощный удар. Украинец оформил гол с лета, но команда не победила

22 ноября состоялся матч 16-го тура чемпионата Польши между «Легией» Варшава и «Лехией» Гданьск.

Местом проведения стал «Стадион Войска Польского» в Варшаве.

В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста – Максим Дячук и Иван Железко, которые отыграли все 90 минут. Третий украинец, Богдан Вьюнник, появился на поле в составе «Лехии» на 58-й минуте.

В течение матча гости дважды выходили вперёд, но дважды теряли преимущество. В итоге команды сыграли результативную ничью (2:2), а первый гол в матче забил украинец Железко.

Чемпионат Польши. 16-й тур, 22 ноября

«Легия» – «Лехия» – 2:2

Голы: Капутка, 53, Урбански, 90+4 – Железко, 42, Чиркович, 77