Александра Олейникова – Лаура Самсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине, Чили.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Чехии Лауры Самсон (WTA 265). Поединок начнется ориентировочно в 23:30 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Леолии Жанжан, либо против Майяр Шериф.