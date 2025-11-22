Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Лаура Самсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 ноября 2025, 21:53 |
201
0

Александра Олейникова – Лаура Самсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Колине

22 ноября 2025, 21:53 |
201
0
Александра Олейникова – Лаура Самсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

22 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине, Чили.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Чехии Лауры Самсон (WTA 265). Поединок начнется ориентировочно в 23:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Леолии Жанжан, либо против Майяр Шериф.

📺 Видеотрансляция
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Олейникова впервые одолела Херцог и вышла в полуфинал турнира в Колине
Александра Олейникова – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Призовые в WTA-Туре: Свитолина – в топ-20. Сколько заработали украинки?
Лаура Самсон Александра Олейникова смотреть онлайн WTA Колина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Война | 22 ноября 2025, 09:00 4
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте

Два года назад не стало Сергея Лысюка

Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Другие виды | 22 ноября 2025, 03:55 1
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить

Ярослава ждет ОИ-2028

Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 22.11.2025, 20:41
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Это уже предел? Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Ноттингема
Футбол | 22.11.2025, 19:05
Это уже предел? Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Ноттингема
Это уже предел? Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Ноттингема
Испания в статусе андердога одолела Германию и вышла в финал Кубка Дэвиса
Теннис | 22.11.2025, 20:20
Испания в статусе андердога одолела Германию и вышла в финал Кубка Дэвиса
Испания в статусе андердога одолела Германию и вышла в финал Кубка Дэвиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 5
Футбол
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 11
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем