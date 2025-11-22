WTA22 ноября 2025, 21:53 |
201
0
Александра Олейникова – Лаура Самсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Колине
22 ноября 2025, 21:53 |
201
0
22 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине, Чили.
В полуфинале украинка сыграет против представительницы Чехии Лауры Самсон (WTA 265). Поединок начнется ориентировочно в 23:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Леолии Жанжан, либо против Майяр Шериф.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 22 ноября 2025, 09:00 4
Два года назад не стало Сергея Лысюка
Другие виды | 22 ноября 2025, 03:55 1
Ярослава ждет ОИ-2028
Футбол | 22.11.2025, 20:41
Футбол | 22.11.2025, 19:05
Теннис | 22.11.2025, 20:20
Комментарии 0
Популярные новости
21.11.2025, 07:01 5
21.11.2025, 08:24 5
21.11.2025, 04:59 1
20.11.2025, 18:50 17
22.11.2025, 05:42
21.11.2025, 12:23 11
21.11.2025, 17:30 21
21.11.2025, 09:40 11