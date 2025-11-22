Игрок Металлиста 1925 рассказал, что помогло харьковчанам обыграть Карпаты
Денис Антюх прокомментировал победный матч 13-го тура УПЛ
Игрок харьковского «Металлиста 1925» Денис Антюх подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Украины против львовских «Карпат», в котором он оформил дубль и принес своей команде победу (2:1).
– Поздравляю с такой долгожданной победой! Она была для вас очень важной и имела большую ценность. Какие впечатления и эмоции после сегодняшнего поединка?
– Спасибо! Эмоции позитивные. Прежде всего, мы посвящаем эту победу нашему другу, товарищу, тренеру – Андрею Викторовичу Полунину. Эта победа для него.
– Давайте пройдемся по голам. Возможно, это ваш первый дубль за последние пять лет. Первый гол – креативное решение: вы перебросили мяч через вратаря. Вы заметили, что Домчак пошатнулся, почему выбрали такую тактику?
– Я видел, что вратарь вышел и уже прыгал, а рядом не было партнеров, поэтому решил пробить именно так.
– Второй гол. Вас учат закручивать передачи и подачи в направлении ворот. Это была подача или удар в створ?
– Нет, это была обычная подача. Мы работаем над этим на тренировках. Как говорят, хорошая подача не пропадает.
– Как вы считаете, благодаря чему команда добыла эти важные 3 очка?
– Я считаю, что благодаря характеру. Сегодня была очень принципиальная игра. Повторюсь, эта победа – для Викторовича. Мы не имели права сыграть вничью или проиграть.
– То есть мотивация и настрой в вашей команде были сильнее, чем у команды соперников?
– Да, сегодня, прежде всего, был настрой команды и заряженность на игру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья готовится выйти в стартовом составе в матче против клуба «Гавр»
Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»