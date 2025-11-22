В Киеве –10. Шахтер уходит в отрыв от Динамо в чемпионате Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 20:45 | Обновлено 22 ноября 2025, 21:10
7

Киевляне упали на пятое место, а могут опуститься даже на седьмое

7 Comments
ФК Динамо Киев

Кризис Динамо только усугубляется. Команда Александра Шовковского проиграла Колосу 1:2 и установило антирекордную для себя серию поражений в чемпионате Украины – три кряду встречи.

А вот Шахтер, который как раз обыграл киевлян в течение этой серии, сегодня воспользовался неудачей конкурента, одолел Оболонь и ушел в отрыв от Динамо на 10 очков.

При этом действующему чемпиону сейчас нужно обращать внимание не на Шахтер, а на других соперников.

Динамо опустилось на пятое место, пропустив вперед не только команду Арды Турана, но и ЛНЗ, Полесье и Колос. А по итогам тура выше киевлян может подняться и Кривбасс, и даже Заря, отправив Динамо на седьмую позицию.

В новом туре Динамо предстоит матч с аутсайдером Полтавой, где будет шанс прервать свои неудачи.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 13 9 3 1 35 - 10 01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 30
2 ЛНЗ 13 8 2 3 14 - 8 29.11.25 15:30 ЛНЗ - Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 26
3 Полесье 12 7 2 3 21 - 8 23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава 23
4 Колос Ковалевка 13 6 4 3 16 - 12 28.11.25 18:00 Оболонь - Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 22
5 Динамо Киев 13 5 5 3 29 - 18 01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев 20
6 Кривбасс 12 6 2 4 20 - 19 23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 20
7 Металлист 1925 13 5 5 3 15 - 11 30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925 20
8 Заря 12 5 4 3 16 - 12 24.11.25 18:00 Заря - Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 19
9 Карпаты Львов 13 4 6 3 18 - 17 29.11.25 18:00 Верес - Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр 18
10 Верес 12 4 4 4 11 - 12 23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 16
11 Оболонь 13 4 4 5 11 - 21 28.11.25 18:00 Оболонь - Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 16
12 Кудровка 12 4 2 6 15 - 22 23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 14
13 Эпицентр 12 3 0 9 15 - 22 23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 9
14 Александрия 12 2 3 7 11 - 21 24.11.25 18:00 Заря - Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 9
15 Рух Львов 12 2 1 9 7 - 20 23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов 7
16 Полтава 13 1 3 9 11 - 32 01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 6
Полная таблица

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Bulba_sumkin
Там им и место))
Ответить
+1
Alexander Киев
Бравоооо Шахтар! 👌
Диряві на своєму місці, але є всі шанси у топ 4 попасти 😑
Ответить
0
Artem_Ponomar
Суркіс дограється, потім буде вже занадто пізно для зміни тренера 
Ответить
0
Istm
Якби не дурна поразка насіннярів від Карпат, то і вони були б у відриві.
Ответить
0
Денис Брегін
Всрали сезон ще до його середини,таланти.
Ответить
0
avk2307
У шахтеров юбилей  Это все знают.
Может даже Ринат Леонидович приедет если будет безопасно.
Поэтому такие поздравления суркису младшему
Ответить
-1
McLay
"Мінейро" данецк слабкі як труси з марлі!
Ответить
-3
