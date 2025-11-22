В Киеве –10. Шахтер уходит в отрыв от Динамо в чемпионате Украины

Кризис Динамо только усугубляется. Команда Александра Шовковского проиграла Колосу 1:2 и установило антирекордную для себя серию поражений в чемпионате Украины – три кряду встречи.

А вот Шахтер, который как раз обыграл киевлян в течение этой серии, сегодня воспользовался неудачей конкурента, одолел Оболонь и ушел в отрыв от Динамо на 10 очков.

При этом действующему чемпиону сейчас нужно обращать внимание не на Шахтер, а на других соперников.

Динамо опустилось на пятое место, пропустив вперед не только команду Арды Турана, но и ЛНЗ, Полесье и Колос. А по итогам тура выше киевлян может подняться и Кривбасс, и даже Заря, отправив Динамо на седьмую позицию.

В новом туре Динамо предстоит матч с аутсайдером Полтавой, где будет шанс прервать свои неудачи.