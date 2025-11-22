Шовковский переписал историю. В Динамо такого никогда не было раньше

Киевское «Динамо» потерпело неожиданное поражение в матче против «Колоса» в чемпионате Украины по футболу 2025/26.

Киевляне проиграли третий матч подряд в УПЛ, чего раньше никогда не было – команда установила новый клубный антирекорд.

В целом в чемпионате Украины киевляне выиграли только один матч из последних девяти.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.