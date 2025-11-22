Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский переписал историю. В Динамо такого никогда не было раньше
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 18:55 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:25
2327
4

Шовковский переписал историю. В Динамо такого никогда не было раньше

Киевский клуб впервые проиграл три матча подряд в УПЛ

4 Comments
Шовковский переписал историю. В Динамо такого никогда не было раньше
ФК Динамо

Киевское «Динамо» потерпело неожиданное поражение в матче против «Колоса» в чемпионате Украины по футболу 2025/26.

Киевляне проиграли третий матч подряд в УПЛ, чего раньше никогда не было – команда установила новый клубный антирекорд.

В целом в чемпионате Украины киевляне выиграли только один матч из последних девяти.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо антирекорд статистика
Дмитрий Олийченко Источник: Бомбардир
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vasilichn
Ну надо-же "свой" след оставить в истории "ДИНАМО"".
Ответить
+2
Перець
Костюка треба ставити замість Шовковського 
Ответить
+1
Maks23
М-да...пусть лучше дубль выпускает Костюка..хуже точно не будет..
Ответить
+1
stasina
Кротяче замовлення! Кроти, що з обличчям, ахаха. 42 матчі без поразок! Слава Суркісам!
Ответить
0
