ВИДЕО. Ошибка защиты. Колос открыл счет в игре с Динамо

22 ноября 2025 года, в субботу, на стадионе «Колос» в Ковалевке проходит поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились ковалевский «Колос» и киевское «Динамо».

На 9-й минуте встречи нападающий ковалевцев Юрий Климчук вывел свою команду вперед, 1:0.

Климчук получил мяч после длинной передачи Эдуарда Козика, не попав в офсайд благодаря ошибке защитника киевлян.

ВИДЕО. Ошибка линии защиты. Колос открыл счет в игре с Динамо