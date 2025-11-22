Украина. Премьер лига22 ноября 2025, 15:50 | Обновлено 22 ноября 2025, 16:15
1260
0
ВИДЕО. Ошибка защиты. Колос открыл счет в игре с Динамо
На 9-й минуте забитым мячом отличился Климчук
22 ноября 2025, 15:50 | Обновлено 22 ноября 2025, 16:15
1260
0
22 ноября 2025 года, в субботу, на стадионе «Колос» в Ковалевке проходит поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились ковалевский «Колос» и киевское «Динамо».
На 9-й минуте встречи нападающий ковалевцев Юрий Климчук вывел свою команду вперед, 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Климчук получил мяч после длинной передачи Эдуарда Козика, не попав в офсайд благодаря ошибке защитника киевлян.
ВИДЕО. Ошибка линии защиты. Колос открыл счет в игре с Динамо
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 ноября 2025, 08:09 4
Мартин Далин – о жеребьевке ЧМ-2026
Футбол | 21 ноября 2025, 14:33 2
Известный тренер заинтересовал «Лудогорец»
Футбол | 22.11.2025, 13:34
Футбол | 22.11.2025, 08:38
Футбол | 22.11.2025, 07:15
Комментарии 0
Популярные новости
22.11.2025, 05:42
22.11.2025, 07:24 4
21.11.2025, 07:01 4
21.11.2025, 12:23 10
21.11.2025, 08:24 5
21.11.2025, 04:15 3
20.11.2025, 18:50 17
21.11.2025, 04:59 1