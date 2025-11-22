Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Ошибка защиты. Колос открыл счет в игре с Динамо
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 15:50 | Обновлено 22 ноября 2025, 16:15
ВИДЕО. Ошибка защиты. Колос открыл счет в игре с Динамо

На 9-й минуте забитым мячом отличился Климчук

22 ноября 2025 года, в субботу, на стадионе «Колос» в Ковалевке проходит поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились ковалевский «Колос» и киевское «Динамо».

На 9-й минуте встречи нападающий ковалевцев Юрий Климчук вывел свою команду вперед, 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Климчук получил мяч после длинной передачи Эдуарда Козика, не попав в офсайд благодаря ошибке защитника киевлян.

ВИДЕО. Ошибка линии защиты. Колос открыл счет в игре с Динамо

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Колос Ковалевка Колос - Динамо Юрий Климчук
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
