Игрок Динамо: «Хотим сегодня сделать Суркису очень приятно»

Игрок Динамо Александр Караваев перед матчем УПЛ против Колоса признал, что праздник президента киевского клуба Игоря Суркиса является большой мотивацией для команды.

«С Колосом после того, как их возглавил Костышин, стало особенно сложно. Они и физически лучше, и командно стали лучше. Понимаем, что тут легко не будет, так что будем на максимум играть».

«День рождение президента клуба? Это один из факторов мотивации. Мы понимаем, что хотим сделать очень приятно нашему президенту. Сделаем все возможное», – сказал Караваев.

В таблице команда идет на 4-й позиции с отставанием от Шахтера в 7 очков.