22 ноября 2025, 15:59 | Обновлено 22 ноября 2025, 16:29
Игрок Динамо: «Хотим сегодня сделать Суркису очень приятно»

Караваев надеется порадовать президента

ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Игрок Динамо Александр Караваев перед матчем УПЛ против Колоса признал, что праздник президента киевского клуба Игоря Суркиса является большой мотивацией для команды.

«С Колосом после того, как их возглавил Костышин, стало особенно сложно. Они и физически лучше, и командно стали лучше. Понимаем, что тут легко не будет, так что будем на максимум играть».

«День рождение президента клуба? Это один из факторов мотивации. Мы понимаем, что хотим сделать очень приятно нашему президенту. Сделаем все возможное», – сказал Караваев.

В таблице команда идет на 4-й позиции с отставанием от Шахтера в 7 очков.

Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Это фиаско. Динамо во второй раз пропустило от форварда Колоса
ВИДЕО. Ошибка защиты. Колос открыл счет в игре с Динамо
Комментарии 5
Vitaly Kozak
Ну дуже приємно робите - вже 0:2 програєте. 
+2
Gorlitsa
Молодці, так йому і треба!
0
User
Це він про єйфорію на фоні якогось психрозладу?
0
Никита Ульянов
2-0 перерыв ахахахахах сделали приятное 
0
fifa2020
Анікдот 
0
