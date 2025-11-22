Матвей ПОНОМАРЕНКО: «До игры говорили, что это будет принципиальный матч»

Нападающий юношеской команды киевского «Динамо» U-19 Матвей Пономаренко прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» U-19 (1:0) в матче 13-го тура Национальной лиги U-19.

– Была очень тяжелая игра, потому что были сложные погодные условия – туман и дождь. Но я считаю, что сегодня была отличная игра в нашем исполнении. Мы победили «Колос» – команду, которую мы не могли победить уже два сезона подряд. Поэтому сегодня была очень сильная мотивация, чтобы их победить. На поле вышла единая команда, и она добилась положительного результата.

– Победа над «Колосом» для вас особенная?

– Каждая победа особенная. Но если так подумать, то мы ехали в автобусе с ребятами и говорили об этой игре. И за неделю до игры говорили, что это будет принципиальный матч, потому что уже пора побеждать и нужно отдать все силы, чтобы победить.

– Вы стали автором победного гола. Можете вспомнить, каким был этот эпизод?

– Мы перехватили мяч в центре поля. Я выбегал из офсайда, и Редушко увидел, что возле меня почти никого не было, и отдал мне в свободную зону. Я догнал мяч – передо мной был один защитник, мне нужно было его обыграть и ударить. Так и произошло – обыграл защитника и понимал, что нужно бить под опорную ногу вратарю, и нанес удар в нижний левый угол. Все как раз получилось прекрасно.

– Вы увеличили свой рекордный багаж голов в Национальной лиге U19. Еще думаете об этом рекорде?

– Если честно, то стараюсь не думать и просто выходить на каждую игру с настроем, чтобы забивать голы. В какой бы команде я ни был, у меня есть одна цель – выходить, забивать и помогать команде. Об этом рекорде стараюсь не думать, потому что во время игры это тебе не нужно. Ты выходишь на каждую игру мотивированный и знаешь, что нужно делать.

– Сегодня «Динамо» нанесло много ударов по воротам, но удалось забить только один гол. Чего не хватило, чтобы еще забить «Колосу»?

– Не знаю, возможно, где-то нефарт, потому что и штанга была, и перекладина. Были некоторые моменты, когда можно было забивать. Возможно, это из-за состояния газона, потому что было очень много крошки, а мы привыкли тренироваться на натуральном поле. Мы могли гораздо больше забивать, но получилось так, что забили один гол, и на том хорошо. Не важно, сколько мы забили – главное, что есть три очка.

– Через несколько дней «Динамо» сыграет против «Хиберниана» в Юношеской лиге УЕФА. Какие у вас ожидания от этого соперника?

– Понимаем, что будет тяжелая игра, потому что Юношеская лига, легких матчей не бывает. Нам говорил тренерский штаб об этой игре, что после матча с «Колосом» мы уже должны настраиваться на следующий поединок, потому что будет сложная игра. «Хиберниан» – хорошая команда, с которой будет непросто. Уже с этого дня нужно настраиваться на игру.