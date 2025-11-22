Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Историческое событие. Ди Мария завоевал чемпионство с Росарио Сентраль
Аргентина
22 ноября 2025, 11:09 |
Росарио Сентраль был признан чемпионом Аргентины

Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Звездный аргентинец Анхель Ди Мария выиграл первый трофей по возвращении на родину. Росарио Сентраль был признан чемпионом Аргентины. Это трофей вручили в первый раз за всю историю.

На заседании исполнительного комитета Профессиональной лиги было принято единодушное решение учредить титул чемпиона лиги. Его обладателем становится команда, набравшая наибольшее количество очков за два этапа чемпионата. Ранее первое место в общем зачете приносило только путевку в Копа Либертадорес.

Исполком сразу же утвердил в качестве чемпиона лиги Росарио Сентраль. Команда, за которую играет Ди Мария, в своей группе из 15 клубов набрала 35 очков на первом этапе (Апертура) и 31 – на втором (Клаусура). В общей сложности у нее на 4 балла больше, чем у Бока Хуниорс (33+29) из другой группы.

Ассоциация футбола Аргентины особо отметила, что установление титула чемпиона лиги не отменяет чемпионский матч между победителями Апертуры и Клаусуры, определяемыми в плей-офф после каждого из этапов.

Росарио Сентраль чемпионат Аргентины по футболу Анхель Ди Мария
Олег Вахоцкий Источник
