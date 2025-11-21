13 минут Коваленко: команда с украинцем проиграла лидеру чемпионата
«Арис» упустил успешный результат в матче с «Пафосом»
21 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Кипра, в котором встретились «Пафос» и «Арис».
Встреча прошла на арене «Stelios Kyriakides Stadium» в городе Пафос.
Хозяева поля пропустили первыми, но сумели отыграться в ходе встречи. Героем матча стал Жуан Коррея, оформивший дубль и принесший «Пафосу» победу со счетом 2:1.
На 77-й минуте на замену вышел украинец Виктор Коваленко, для которого этот матч стал третьим за «Арис». За это время Виктору так и не удалось отметиться дебютным результативным действием за клуб.
Чемпионат Кипра. 11-й тур, 21 ноября
«Пафос» – «Арис» – 2:1
Голы: Коррея, 22, 66 – Голдсон, 20
