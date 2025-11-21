Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 ноября 2025, 22:36 | Обновлено 21 ноября 2025, 22:38
13 минут Коваленко: команда с украинцем проиграла лидеру чемпионата

«Арис» упустил успешный результат в матче с «Пафосом»

ФК Арис. Виктор Коваленко

21 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Кипра, в котором встретились «Пафос» и «Арис».

Встреча прошла на арене «Stelios Kyriakides Stadium» в городе Пафос.

Хозяева поля пропустили первыми, но сумели отыграться в ходе встречи. Героем матча стал Жуан Коррея, оформивший дубль и принесший «Пафосу» победу со счетом 2:1.

На 77-й минуте на замену вышел украинец Виктор Коваленко, для которого этот матч стал третьим за «Арис». За это время Виктору так и не удалось отметиться дебютным результативным действием за клуб.

Чемпионат Кипра. 11-й тур, 21 ноября

«Пафос» – «Арис» – 2:1

Голы: Коррея, 22, 66 – Голдсон, 20

чемпионат Кипра по футболу Виктор Коваленко Арис Лимасол Пафос
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
