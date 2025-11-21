Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Полтавы: «К сожалению, мы практически ничего не смогли»
21 ноября 2025, 22:44
Тренер Полтавы: «К сожалению, мы практически ничего не смогли»

Игорь Тимченко прокомментировал поражение от ЛНЗ

Тренер Полтавы: «К сожалению, мы практически ничего не смогли»
СК Полтава. Игорь Тимченко

Ассистент главного тренера СК «Полтава» Игорь Тимченко прокомментировал поражение в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ (0:2):

– Мало что удалось создать впереди. Насколько вас впечатлил соперник?

– Мы знали, что ЛНЗ очень хорошая команда. Обеграли «Шахтер» 4:1, обеграли «Динамо» 1:0. Все игры выиграли на выезде. У них очень хороший состав, футболисты высокого уровня. К сожалению, мы практически ничего не создали у ворот ЛНЗ. Хочу поблагодарить игроков, они старались, пытались что-то предложить. Но уровень игроков ЛНЗ выше, чем уровень наших футболистов. И при голах это сказалось.

– Этот шанс, наверное, непосредственно во втором тайме, вы больше искали за счет контратак, выбегая через фланги несколько раз. Но не было логического завершения.

– Конечно, это индивидуальное мастерство. Когда тебе нужно выполнить точную передачу, открывание игрока должно быть своевременным, должна складываться база. К сожалению, у нас это не складывается. Или мы медленно думаем, или думаем, но не можем выполнить передачу. Пока что это наш уровень.

– Травмы преследуют вашу команду. Нет этой оптимальной одиннадцатки.

– Мы не можем сыграть в оптимальном составе ни одного матча. Вроде бы немного поправились наши футболисты, кроме Щербака и Кобзаря, которые до зимы нам не помогут. Снова травма Веремиенко, дисквалификация Марусича, болезнь Пидлепича и травма Опанасенко. Это какая-то эпидемия, которая у нас не заканчивается. Конечно, это тоже влияет на результат.

Дмитрий Вус Источник: УПЛ-ТВ
