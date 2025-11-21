Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Металлист 1925
Поединок 13-го тура Премьер-лиги состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени
В матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 22 ноября, сыграют львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист 1925».
Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле стадиона «Украина» во Львове. Главным арбитром назначен Николай Балакин.
Подопечные Младена Бартуловича набрали 17 баллов после 12-ти туров и занимают девятое место. «Карпаты» разместились на восьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
