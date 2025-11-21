Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 16:22 | Обновлено 21 ноября 2025, 17:03
97
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Металлист 1925

Поединок 13-го тура Премьер-лиги состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени

21 ноября 2025, 16:22 | Обновлено 21 ноября 2025, 17:03
97
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Металлист 1925
ФК Металлист 1925 Харьков

В матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 22 ноября, сыграют львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист 1925».

Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле стадиона «Украина» во Львове. Главным арбитром назначен Николай Балакин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Младена Бартуловича набрали 17 баллов после 12-ти туров и занимают девятое место. «Карпаты» разместились на восьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

По теме:
Полтава – ЛНЗ – 0:2. Дубль Оба. Видео голов и обзор
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Металлист 1925 где смотреть
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Бокс | 21 ноября 2025, 08:24 1
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко

Украинец в третий раз может провести бой против Фьюри

В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
Футбол | 20 ноября 2025, 23:33 4
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026

Ежи Энгель считает свою страну фаворитом плей-офф отбора в мундиаль

РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Футбол | 21.11.2025, 15:15
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 18:50
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Дулуб назвал важный фактор, который поможет сборной Украины одолеть Швецию
Футбол | 21.11.2025, 14:55
Дулуб назвал важный фактор, который поможет сборной Украины одолеть Швецию
Дулуб назвал важный фактор, который поможет сборной Украины одолеть Швецию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 7
Футбол
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 319
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 12
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем