22 ноября 2025, 07:02 |
Максим ШАЦКИХ: «В Динамо его на руках носили, а сейчас – уничтожают»

Легенда клуба – об Александре Шовковском

Максим ШАЦКИХ: «В Динамо его на руках носили, а сейчас – уничтожают»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший футболист киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями о главном тренере киевлян Александре Шовковском.

«Критика Шовковского? Это везде так, я тоже сталкиваюсь здесь с критикой. Ты не можешь быть для всех хорошим. Когда Динамо выиграло чемпионат, то Шовковского на руках носили, а сейчас две бессмысленные осечки – и его сразу начинают уничтожать. Да, я понимаю, что Динамо – суперклуб, но нельзя так резко», – сказал Шацких.

Ранее экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос о возможности того, что Андрей Ярмоленко побьет его рекорд результативности в УПЛ.

Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
