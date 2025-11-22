Максим ШАЦКИХ: «В Динамо его на руках носили, а сейчас – уничтожают»

Бывший футболист киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями о главном тренере киевлян Александре Шовковском.

«Критика Шовковского? Это везде так, я тоже сталкиваюсь здесь с критикой. Ты не можешь быть для всех хорошим. Когда Динамо выиграло чемпионат, то Шовковского на руках носили, а сейчас две бессмысленные осечки – и его сразу начинают уничтожать. Да, я понимаю, что Динамо – суперклуб, но нельзя так резко», – сказал Шацких.

