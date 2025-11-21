Дулуб назвал важный фактор, который поможет сборной Украины одолеть Швецию

Известный тренер Олег Дулуб оценил шансы сборной Украины в матче полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, где соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Швеции.

«Шансы всегда есть пройти Швецию. Но надо понимать, что между матчами почти полгода – это большой отрезок, потому что через полгода может произойти что угодно. Во-вторых, для меня здесь проходит параллель со сборной Исландии: та команда, которая была в начале сентября и в последнем туре, сильно отличались – а прошло всего два месяца. То же касается и Швеции.

Я бы не говорил, что это легкий соперник, потому что они провалили отбор. Они его провалили, но они все равно в плей-офф. И Швеция – всегда серьезный соперник.

Когда сборная Украины играла последний матч, это была настоящая сборная – с настоящим футболом, который давал эмоции. И следует учитывать тот факт, что если мы проходим шведов, то потенциально попадаем на поляков.

Два больших минуса – то, что эти матчи де-факто выездные. И здесь на первый план выйдет психологическая составляющая, и когда команда играет как единое целое – то, что мы видели против Исландии. Это ключевой фактор», – уверен Дулуб.