  4. Дулуб назвал важный фактор, который поможет сборной Украины одолеть Швецию
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 14:55 |
Дулуб назвал важный фактор, который поможет сборной Украины одолеть Швецию

Известный тренер уверен, что ключевую роль сыграет психология подопечных Сергея Реброва

Дулуб назвал важный фактор, который поможет сборной Украины одолеть Швецию
Getty Images/Global Images Ukraine.

Известный тренер Олег Дулуб оценил шансы сборной Украины в матче полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, где соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Швеции.

«Шансы всегда есть пройти Швецию. Но надо понимать, что между матчами почти полгода – это большой отрезок, потому что через полгода может произойти что угодно. Во-вторых, для меня здесь проходит параллель со сборной Исландии: та команда, которая была в начале сентября и в последнем туре, сильно отличались – а прошло всего два месяца. То же касается и Швеции.

Я бы не говорил, что это легкий соперник, потому что они провалили отбор. Они его провалили, но они все равно в плей-офф. И Швеция – всегда серьезный соперник.

Когда сборная Украины играла последний матч, это была настоящая сборная – с настоящим футболом, который давал эмоции. И следует учитывать тот факт, что если мы проходим шведов, то потенциально попадаем на поляков.

Два больших минуса – то, что эти матчи де-факто выездные. И здесь на первый план выйдет психологическая составляющая, и когда команда играет как единое целое – то, что мы видели против Исландии. Это ключевой фактор», – уверен Дулуб.

Николай Тытюк
