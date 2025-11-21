Эксигрок сборной Украины: «Не надо рассчитывать на возвращение Мудрика»

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 со шведами.

«Легких путей к вершине не бывает. Согласен, сборная Швеции – грозный соперник, но могло быть и хуже, если бы нам не повезло попасть в первую корзину при жеребьевке.

Это поколение сборной Украины еще ничего серьезного не выиграло, и сейчас в игре главной команды страны хватает проблем. Поэтому нужно поработать над ошибками и воспользоваться очередным шансом заявить о себе на международной арене.

Только нужно оставаться реалистами и не тешить себя иллюзиями наподобие досрочного возвращения Михаила Мудрика. Все будет зависеть, прежде всего, от наших ребят, от того, как они подготовятся к мартовскому экзамену, каким будет настрой, тем более что в матчах на вылет времени на раскачку нет. И следует помнить, что «звезды» шведов Исак, Декереш – такие же люди, со своими сильными и слабыми сторонами.

Кстати, того же Искака удавалось нейтрализовать в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2021 года».