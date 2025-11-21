Наставник Швеции: «Есть небольшой минус для Украины. Но эмоций будет много»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился эмоциями после жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026 и поединке со сборной Украины в полуфинале. Подопечные Сергея Реброва с высокой вероятностью проведут номинально домашний матч в Польше.

– Бронзовый призер ЧМ-1994 в составе сборной Швеции Мартин Далин улыбнулся, когда соперником вашей сборной стала Украина. Вы поблагодарили его после этого или может быть разговаривали с ним?

– Нет, мы не общались. Но он хорошо справился с жеребьёвкой, с точки зрения того, как он её провёл. Независимо от того, с кем нам выпал жребий, это будет тяжёлый матч на выезде. Нас ожидает серьёзный поединок.

Я не особо задумывался о том, чего ожидать от игр на нейтральной территории. Но, конечно, это есть небольшой минус для Украины, ведь они предпочли бы играть дома, в своей стране. Однако, эмоций точно будет много, независимо от того, в каком городе и стране пройдёт матч, – подытожил Поттер.

После жеребьевки пресс-секретарь Шведской федерации футбола Петра Торен сообщила, что о месте проведения матча с Украиной станет известно после консультаций с УАФ.