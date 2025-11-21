Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Милота дня. Как Свитолина поздравила отца с днем рождения

Элина Свитолина опубликовала очень милое фото и поздравление...

ФОТО. Милота дня. Как Свитолина поздравила отца с днем рождения
Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась в своих Instagram Stories теплым поздравлением в честь дня рождения отца Михаила Свитолина.

Спортсменка опубликовала фото, где ее папа улыбается в праздничной атмосфере, и добавила надпись: «Happy Birthday to the best dad» («С днем рождения, лучший папа»).

Также Элина сделала репост фан-аккаунта, собравшего коллаж со снимками семьи: архивные фото с детства теннисистки, совместные выходы на события, кадры с матчей и семейные моменты.

Родители Элины всегда поддерживали ее карьеру, а сама теннисистка неоднократно отмечала, что именно семья помогла ей достичь мирового уровня.

