«Всегда интересовался». Лидер клуба УПЛ признался, что мог пойти воевать
Глейкер Мендоса считает, что стал бы военным, если бы не вышло с футболом
Вингер национальной сборной Венесуэлы и криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса рассказал, чем бы занимался в жизни, если бы не сложилась его футбольная карьера:
– Как бы сложилась твоя жизнь без футбола? Видишь ли ты себя, например, в сельском хозяйстве, которое известно в твоем регионе?
– Наверное, служил бы в армии. Всегда интересовался военным делом.
В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 12 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
Ранее Глейкер Мендоса поставил ультиматум «Кривбассу».
