Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Всегда интересовался». Лидер клуба УПЛ признался, что мог пойти воевать
Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 23:43 |
324
1

«Всегда интересовался». Лидер клуба УПЛ признался, что мог пойти воевать

Глейкер Мендоса считает, что стал бы военным, если бы не вышло с футболом

20 ноября 2025, 23:43 |
324
1 Comments
«Всегда интересовался». Лидер клуба УПЛ признался, что мог пойти воевать
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Вингер национальной сборной Венесуэлы и криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса рассказал, чем бы занимался в жизни, если бы не сложилась его футбольная карьера:

– Как бы сложилась твоя жизнь без футбола? Видишь ли ты себя, например, в сельском хозяйстве, которое известно в твоем регионе?

– Наверное, служил бы в армии. Всегда интересовался военным делом.

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 12 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Ранее Глейкер Мендоса поставил ультиматум «Кривбассу».

По теме:
Экс-тренер Шахтера хочет купить в европейский клуб трех украинцев
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Президент клуба УПЛ отреагировал на возбуждения уголовного дела
Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Бокс | 20 ноября 2025, 07:53 2
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли

В Британии считают, что Александр проведет трилогию

Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»
Футбол | 20 ноября 2025, 17:58 8
Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»
Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»

Поттер рад, что вероятный финал пройдет в Швеции

Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Футбол | 20.11.2025, 13:31
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Футбол | 20.11.2025, 14:43
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Сабо назвал шансы сборной Украины в матче против Швеции
Футбол | 20.11.2025, 23:22
Сабо назвал шансы сборной Украины в матче против Швеции
Сабо назвал шансы сборной Украины в матче против Швеции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
он же сбежал после первого обстрела
Ответить
0
Популярные новости
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 3
Футбол
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
19.11.2025, 16:18 1
Другие виды
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
20.11.2025, 19:22 2
Другие виды
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
19.11.2025, 07:15 1
Футбол
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 4
Бокс
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 309
Футбол
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем