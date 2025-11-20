«Всегда интересовался». Лидер клуба УПЛ признался, что мог пойти воевать

Вингер национальной сборной Венесуэлы и криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса рассказал, чем бы занимался в жизни, если бы не сложилась его футбольная карьера:

– Как бы сложилась твоя жизнь без футбола? Видишь ли ты себя, например, в сельском хозяйстве, которое известно в твоем регионе?

– Наверное, служил бы в армии. Всегда интересовался военным делом.

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 12 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Ранее Глейкер Мендоса поставил ультиматум «Кривбассу».