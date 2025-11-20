Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виктор ХЛУС: «Команда Сергея Реброва ничем не уступает Швеции»
20 ноября 2025, 19:04
Виктор ХЛУС: «Команда Сергея Реброва ничем не уступает Швеции»

Соперник не сильнее сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Хлус, который завершал карьеру футболиста в Швеции и знает местный футбол изнутри, оценил жеребьевку раунда плей-офф квалификации на ЧМ для сборной Украины.

– Виктор Иванович, следили за жеребьевкой?

– Конечно. И, знаете, где-то предсказывал, что попадем именно на Швецию. Не знаю, чем это вызвано. Возможно потому, что жил там и играл за «Эльфсборг». Думаю, что жереб нормальный. Соперник – сильный, но не сильнее сборной Украины. Команда Сергея Реброва ничем ему не уступает.

– Можете сравнить шведский футбол с украинским?

– У нас футбол – спорт №1. В Швеции он где-то на третьем месте. Я говорю о командных видах, лыжные гонки не учитываем. На первом, конечно, хоккей, на втором – хоккей с мячом, бенди. Там в каждом, даже небольшом городке, стоит огромный дворец для этих видов спорта. Футбол где-то на третьем месте. В 10-миллионной стране такая градация, конечно, ощущается. Но в футбол научились играть все. Вспомните наши матчи с той же Исландией.

Главное, что Швеция – спортивная нация. Они все там бегают, стреляют, бросают или прыгают.

– Если удастся пройти Швецию, кого хотели бы видеть соперником в финале плей-офф?

– Польша и Албания – также довольно ровная пара команд. Как по мне, то лучше, чтобы сборная Украины вышла на Албанию. Мы с ней недавно играли в Лиге наций, хорошо знаем эту команду. Но так далеко рано заглядывать. Надо сначала пройти Швецию.

Иван Чирко
