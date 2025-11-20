Экс-футболист Динамо назвал ключ к победе Украины над Швецией

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко считает, что главная команда страны будет иметь шансы пройти Швецию, если легионеры команды будут здоровы.

– Что для сборной Украины будет самым главным?

– Чтобы все наши ведущие игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах, были здоровы.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.