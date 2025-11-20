Экс-футболист Динамо назвал ключ к победе Украины над Швецией
Дмитрий Михайленко считает главным, чтобы все были здоровы
Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко считает, что главная команда страны будет иметь шансы пройти Швецию, если легионеры команды будут здоровы.
– Что для сборной Украины будет самым главным?
– Чтобы все наши ведущие игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах, были здоровы.
20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фернандиньо повесил бутсы на гвоздь
Защитникам украинской команды нужно опасаться Дьекереша и Исака