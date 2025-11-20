Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-футболист Динамо назвал ключ к победе Украины над Швецией
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 19:02 |
758
0

Экс-футболист Динамо назвал ключ к победе Украины над Швецией

Дмитрий Михайленко считает главным, чтобы все были здоровы

20 ноября 2025, 19:02 |
758
0
Экс-футболист Динамо назвал ключ к победе Украины над Швецией
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко считает, что главная команда страны будет иметь шансы пройти Швецию, если легионеры команды будут здоровы.

– Что для сборной Украины будет самым главным?

– Чтобы все наши ведущие игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах, были здоровы.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

По теме:
Легенда сборной Польши: Из первой корзины мы получили самую слабую команду
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Вспомнил Реброва. Моуриньо отреагировал на конфликт между Бенфикой и УАФ
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры
Футбол | 20 ноября 2025, 17:39 0
Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры
Экс-звезда Шахтера объявил о завершении карьеры

Фернандиньо повесил бутсы на гвоздь

Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Футбол | 20 ноября 2025, 15:59 9
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис

Защитникам украинской команды нужно опасаться Дьекереша и Исака

Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Футбол | 20.11.2025, 08:22
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Футбол | 20.11.2025, 14:17
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Футбол | 20.11.2025, 06:30
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
19.11.2025, 07:15 1
Футбол
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
18.11.2025, 22:52
Футбол
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
18.11.2025, 23:49 18
Футбол
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
ВИДЕО. Экс-футболист МЮ показал свою роскошную жизнь в Южной Корее
ВИДЕО. Экс-футболист МЮ показал свою роскошную жизнь в Южной Корее
19.11.2025, 18:30
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем