Реал принял решение избавиться от футболиста. Двери открыты

Испанский фулбек мадридского «Реала» Фран Гарсия может покинуть клуб. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство испанского гранда открыло двери перед 25-летним футболистом, на которого особо не рассчитывает тренер команды Хаби Алонсо, предпочитая Альваро Каррераса. «Сливочные» оценили Франа Гарсию в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Фран Гарсия вышел на поле в четырех матчах, результативными действиями отличиться не успел. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе и Винисиус вдвоем могут перейти в один из лучших клубов в истории.