Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал принял решение избавиться от футболиста. Двери открыты
Испания
20 ноября 2025, 16:43 |
553
0

Реал принял решение избавиться от футболиста. Двери открыты

Фран Гарсия может покинуть испанский гранд

20 ноября 2025, 16:43 |
553
0
Реал принял решение избавиться от футболиста. Двери открыты
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гарсия

Испанский фулбек мадридского «Реала» Фран Гарсия может покинуть клуб. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство испанского гранда открыло двери перед 25-летним футболистом, на которого особо не рассчитывает тренер команды Хаби Алонсо, предпочитая Альваро Каррераса. «Сливочные» оценили Франа Гарсию в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Фран Гарсия вышел на поле в четырех матчах, результативными действиями отличиться не успел. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе и Винисиус вдвоем могут перейти в один из лучших клубов в истории.

По теме:
Гарет БЭЙЛ: «Если бы не травмы, я был бы в одном ряду с Роналду и Месси»
Винисиус подпишет неожиданное соглашение. Контракт будет рассчитан на год
Мбаппе и Винисиус вдвоем могут перейти в один из лучших клубов в истории
Фран Гарсия Альваро Каррерас трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Хаби Алонсо
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Футбол | 20 ноября 2025, 06:30 14
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?

Украинская команда заняла 28-е место

Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа
Футбол | 20 ноября 2025, 05:02 2
Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа
Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа

Андрею придется подождать, ведь Тибо успеет восстановиться к следующей игре

Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Футбол | 19.11.2025, 21:27
Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
Хоккей | 20.11.2025, 07:35
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 14:03
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 202
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 36
Футбол
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
20.11.2025, 08:22 18
Футбол
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 4
Бокс
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем