Фаны сборной Швеции: «Мы не заслужили выйти на ЧМ. За что такой жребий?»

Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 получила в соперники сборную Швеции. Интересно, что фаны шведской команды в комментариях под постом в соцсетях своей федерации об матче с командой Сергея Реброва высказывают интересные мнения.

Фаны считают, что после провала в группе отбора (последнее место с двумя поражениями от Косово) Швеция вообще не должна иметь шансы на чемпионат мира.

«Если мы поедем на чемпионате мира после того, что было в группе, это вообще незаслуженно. Игроки должны не высовываться», – пишут читатели.

При этом многие считают, что им повезло со жребием.

«Украина, а затем может быть Польша или Албания? Это жребий-мечта».

«Мы уже все потеряли в любом случае. Нужно готовиться к ЧМ-2030».

«Если мы снова проиграем с таким классным жребием... Чем наша сборная заслужила этот шанс?», – спрашивают читатели.