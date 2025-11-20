Фаны сборной Швеции: «Мы не заслужили выйти на ЧМ. За что такой жребий?»
Болельщики критикуют свою команду
Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 получила в соперники сборную Швеции. Интересно, что фаны шведской команды в комментариях под постом в соцсетях своей федерации об матче с командой Сергея Реброва высказывают интересные мнения.
Фаны считают, что после провала в группе отбора (последнее место с двумя поражениями от Косово) Швеция вообще не должна иметь шансы на чемпионат мира.
«Если мы поедем на чемпионате мира после того, что было в группе, это вообще незаслуженно. Игроки должны не высовываться», – пишут читатели.
При этом многие считают, что им повезло со жребием.
«Украина, а затем может быть Польша или Албания? Это жребий-мечта».
«Мы уже все потеряли в любом случае. Нужно готовиться к ЧМ-2030».
«Если мы снова проиграем с таким классным жребием... Чем наша сборная заслужила этот шанс?», – спрашивают читатели.
Herrlandslagets VM-playoff är lottad 🔮— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 20, 2025
I semifinal väntar Ukraina på bortaplan. Vid vinst blir det en helt avgörande final hemma mot Polen/Albanien 🇸🇪
Läs mer —> https://t.co/4Kes6BO27c pic.twitter.com/rbpeqXHisK
