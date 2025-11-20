Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо Шацких отреагировал на результаты киевского клуба в сезоне
Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 20:37 |
Легенда Динамо Шацких отреагировал на результаты киевского клуба в сезоне

Бывший футболист «бело-синих» считает, что команда Шовковского сможет навязать борьбу

20 ноября 2025, 20:37 |
Легенда Динамо Шацких отреагировал на результаты киевского клуба в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Бывший футболист киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал результаты «бело-синих» в нынешнем сезоне, а также оценил перспективы подопечных Александра Шовковского в борьбе с донецким «Шахтером».

– Ваше родное «Динамо» проиграло ЛНЗ, а до этого уступило «Шахтеру». Почему киевляне не могут преодолеть черную полосу?

– Две игры проиграли и сразу все о черной полосе начинают говорить. С ЛНЗ был просто несчастный случай и не больше. То самое, как ЛНЗ обыграл «Шахтер». Это футбол, такое бывает. Где-то, возможно, "Динамо" недооценило соперника или фарт отвернулся. Забили бы первыми, игра была бы совсем другой.

(О борьбе за чемпионство) Еще играть и играть. И «Шахтер», и «Динамо» еще будут терять очки. Это не тот чемпионат, где нельзя отыграть семь очков. Поэтому я не считаю это большой проблемой. У киевской команды еще все впереди.

– Вам нравится, как сейчас играет «Динамо», вы получаете удовольствие от игры?

– Болельщики хотят увидеть какое-нибудь шоу, как любимая команда уничтожает соперника, забивает по три мяча, и это нормальное желание. Однако, к сожалению, так не бывает. В мире нет ни одной такой команды, – подытожил Шацких.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Максим Шацких
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
