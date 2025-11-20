Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?

26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-офф квалификации к чемпионату мира между национальными сборными Украины и Швеции.

Сразу после жеребьевки плей-офф букмекеры выставили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на проход Украины в финал квалификации составляет 1,93, в то время как на успех Швеции дают 1,84. Таким образом, с небольшим отрывом фаворитом пары считается Швеция.

Победитель этого матча выйдет в финал плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026, где сыграет против победителя пары Польша – Албания.