Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 15:05 | Обновлено 20 ноября 2025, 15:38
2877
4

Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?

Больше шансов на победу у шведов

20 ноября 2025, 15:05 | Обновлено 20 ноября 2025, 15:38
2877
4 Comments
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-офф квалификации к чемпионату мира между национальными сборными Украины и Швеции.

Сразу после жеребьевки плей-офф букмекеры выставили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коэффициент на проход Украины в финал квалификации составляет 1,93, в то время как на успех Швеции дают 1,84. Таким образом, с небольшим отрывом фаворитом пары считается Швеция.

Победитель этого матча выйдет в финал плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026, где сыграет против победителя пары Польша – Албания.

По теме:
Фаны сборной Швеции: «Мы не заслужили выйти на ЧМ. За что такой жребий?»
ОПРОС. Как выступит сборная Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу азарт букмекеры котировки букмекеров
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Футбол | 19 ноября 2025, 16:01 17
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?

Эксперты не могут прийти к консенсусу из-за недомолвок регламента

Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Футбол | 20 ноября 2025, 06:42 7
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз

Михаил может скоро вернуться в большой футбол

Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Футбол | 20.11.2025, 06:30
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 14:03
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Склоним головы. Российская ракета убила 70-летнего мастера спорта
Война | 20.11.2025, 09:00
Склоним головы. Российская ракета убила 70-летнего мастера спорта
Склоним головы. Российская ракета убила 70-летнего мастера спорта
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Що називається "за старі заслуги" дали Швеції такий коефіцієнт. Зараз ця команда слабша за Косово що й підтверджують матчі Швеції та Косово
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Lulinnha
До весны шведы изменят качество игры к лучшему. Их лидеры наберут оптимальную форму. А в Украине будет весенний футбол после сборов. Шведы фавориты. 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ВИДЕО. рф атаковала украинскую чемпионку. Она находится в Днепре
ВИДЕО. рф атаковала украинскую чемпионку. Она находится в Днепре
18.11.2025, 13:31 1
Другие виды
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 36
Футбол
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 13
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
19.11.2025, 07:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем