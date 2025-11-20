Конкурент футболиста сборной Украины решил покинуть Жирону

Голкипер испанской «Жироны» и сборной Хорватии Доминик Ливакович планирует покинуть Ла Лигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Экрем Конур.

Опытный 30-летний футболист решил прервать свою аренду досрочно и не оставаться в чемпионате Испании до завершения сезона 2025/26. Контракт хорвата принадлежит турецкому «Фенербахче».

Ливакович недоволен своим игровым временем, поэтому сообщил руководству каталонского клуба о своем желании перебраться в другую команду. В услугах вратаря заинтересованы итальянская «Болонья», немецкий «Майнц», испанский «Бетис» и «Динамо» Загреб (Хорватия).

Ворота «Жироны» в официальных матчах защищает аргентинец Пауло Гассанига, который пользуется полной поддержкой со стороны главного тренера Мичела.

Голкипер сборной Украины U-21 Владислав Крапивцов станет вторым номером после ухода Ливаковича – ранее украинец выполнял роль третьего вратаря.