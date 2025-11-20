150-миллионный трансфер усилит Ливерпуль в ближайшее время

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 ноября 2025, 12:33 | Обновлено 20 ноября 2025, 13:57
Александер Исак восстановился от травмы и готов к игре с «Ноттингем Форест»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак восстановился от травмы. Об этом сообщает Insykaila News.

По информации источника, 25-летний футболист восстановился от травмы и на 100% готов к игре с «Ноттингем Форест» в Английской Премьер-лиге.

Александер Исак присоединился к «Ливерпулю» летом 2025 года, перейдя из «Ньюкасла» за 150 миллионов евро. В текущем сезоне швед провел восемь матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться одним голом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелился на суперзвезду «Барселоны».

Ноттингем Форест Ливерпуль травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александер Исак
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
