150-миллионный трансфер усилит Ливерпуль в ближайшее время
Александер Исак восстановился от травмы и готов к игре с «Ноттингем Форест»
Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак восстановился от травмы. Об этом сообщает Insykaila News.
По информации источника, 25-летний футболист восстановился от травмы и на 100% готов к игре с «Ноттингем Форест» в Английской Премьер-лиге.
Александер Исак присоединился к «Ливерпулю» летом 2025 года, перейдя из «Ньюкасла» за 150 миллионов евро. В текущем сезоне швед провел восемь матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться одним голом и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелился на суперзвезду «Барселоны».
