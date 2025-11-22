Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболиста, который феерит за сборную Украины, позвали в шоу «Холостяк»
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 00:02 |
Ведущий программы выделил Алексея Гуцуляка

УАФ. Алексей Гуцуляк

Известный украинский телеведущий Григорий Решетников пошутил о возможном новом участнике популярного шоу «Холостяк» – им, по его мнению, мог бы стать вингер «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк.

«Гуцуляк – следующий «Холостяк», – написал Решетников в соцсетях.

Гуцуляк сейчас находится в феноменальной форме. Выступая за национальную команду, Алексей в последних четырех матчах отбора на чемпионат мира отличился тремя голами и двумя результативными передачами, существенно помог Украине выйти в плей-офф квалификации мундиаля.

По теме:
ФОТО. FIFA унизила Криштиану Роналду. Фанаты португальца возмущены
Карпаты – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Было зафиксировано резкое падение коэффициентов на победу ЛНЗ в 2+ мяча
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
