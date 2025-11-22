Футболиста, который феерит за сборную Украины, позвали в шоу «Холостяк»

Известный украинский телеведущий Григорий Решетников пошутил о возможном новом участнике популярного шоу «Холостяк» – им, по его мнению, мог бы стать вингер «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк.

«Гуцуляк – следующий «Холостяк», – написал Решетников в соцсетях.

Гуцуляк сейчас находится в феноменальной форме. Выступая за национальную команду, Алексей в последних четырех матчах отбора на чемпионат мира отличился тремя голами и двумя результативными передачами, существенно помог Украине выйти в плей-офф квалификации мундиаля.

ФОТО. Футболиста, который феерирует за сборную Украины, призвали сняться в «Холостяке»