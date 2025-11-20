Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский и ко. Дженоа лидирует в Серии А по количеству желтых карточек
Италия
20 ноября 2025, 11:42 |
38
0

Малиновский и ко. Дженоа лидирует в Серии А по количеству желтых карточек

Сколько предупреждений у украинского полузащитника?

20 ноября 2025, 11:42 |
38
0
Малиновский и ко. Дженоа лидирует в Серии А по количеству желтых карточек
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Дженоа после 11 туров Серии А сезона 2025/26 является «лидером» чемпионата по количеству полученных карточек (30 желтых).

На одну меньше имеет Комо (29), на две – Верона (28).

Команды Серии А с наибольшим количеством полученных карточек в сезоне 2025/26 (после 11 сыгранных туров):

  • 30 – Дженоа
  • 29 – Комо
  • 28 – Верона
  • 25 – Сассуоло
  • 25 – Кальяри

Среди этих 30 карточек Дженоа 5 принадлежат Руслану Малиновскому.

Украинский полузащитник получил их в матчах против Комо, Лацио, Наполи, Пармы и Сассуоло.

Напомним, что в 12-м туре Серии А Дженоа сыграет на выезде против Кальяри.

По теме:
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира разделась. И показала красоту
«Я этого хочу». Экс-игрок Ромы обратился к фанатам из-за Довбика
ЛЕВЧЕНКО: «На наших игроков в некоторых чемпионатах смотрят свысока»
предупреждение (желтая карточка) Руслан Малиновский Дженоа статистика Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 19 ноября 2025, 18:00 3
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026

Одна из наиболее резонансных историй ноябрьского окна для игр национальных сборных…

Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Футбол | 19 ноября 2025, 12:20 108
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?

Возможные оппоненты: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Настоящая бойня! Четыре клуба АПЛ борются за трансфер украинца
Футбол | 20.11.2025, 06:22
Настоящая бойня! Четыре клуба АПЛ борются за трансфер украинца
Настоящая бойня! Четыре клуба АПЛ борются за трансфер украинца
ФОТО. Вот что Роналду на самом деле чувствовал на встрече с Трампом
Футбол | 20.11.2025, 11:18
ФОТО. Вот что Роналду на самом деле чувствовал на встрече с Трампом
ФОТО. Вот что Роналду на самом деле чувствовал на встрече с Трампом
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Футбол | 19.11.2025, 16:01
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 36
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
ВИДЕО. рф атаковала украинскую чемпионку. Она находится в Днепре
ВИДЕО. рф атаковала украинскую чемпионку. Она находится в Днепре
18.11.2025, 13:31 1
Другие виды
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 3
Бокс
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 23
Футбол
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
19.11.2025, 07:58 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем