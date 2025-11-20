Малиновский и ко. Дженоа лидирует в Серии А по количеству желтых карточек
Сколько предупреждений у украинского полузащитника?
Дженоа после 11 туров Серии А сезона 2025/26 является «лидером» чемпионата по количеству полученных карточек (30 желтых).
На одну меньше имеет Комо (29), на две – Верона (28).
Команды Серии А с наибольшим количеством полученных карточек в сезоне 2025/26 (после 11 сыгранных туров):
- 30 – Дженоа
- 29 – Комо
- 28 – Верона
- 25 – Сассуоло
- 25 – Кальяри
Среди этих 30 карточек Дженоа 5 принадлежат Руслану Малиновскому.
Украинский полузащитник получил их в матчах против Комо, Лацио, Наполи, Пармы и Сассуоло.
Напомним, что в 12-м туре Серии А Дженоа сыграет на выезде против Кальяри.
