Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире на данный момент
Тибо выделил Алиссона, Давида Райю и Яна Облака
Звездный бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа назвал тройку лучших голкиперов современного футбола. Бельгиец себя в рейтинг включать не стал
Куртуа включил в свой рейтинг вратаря «Атлетико» Яна Облака, голкипера «Ливерпуля» Алиссона и стража ворот «Арсенала» Давида Райю.
«Я оставлю себя в стороне (смеется). На третьем месте – Облак, далее Алиссон и Давид Райя», – сказал Куртуа.
Отметим, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа хочет, чтобы один из лидеров «королевского клуба» покинул Мадрид. Куртуа не хочет больше видеть в мадридском клубе бразильского вингера Винисиуса Жуниора.
