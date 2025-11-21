Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире на данный момент

Звездный бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа назвал тройку лучших голкиперов современного футбола. Бельгиец себя в рейтинг включать не стал

Куртуа включил в свой рейтинг вратаря «Атлетико» Яна Облака, голкипера «Ливерпуля» Алиссона и стража ворот «Арсенала» Давида Райю.

«Я оставлю себя в стороне (смеется). На третьем месте – Облак, далее Алиссон и Давид Райя», – сказал Куртуа.

Отметим, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа хочет, чтобы один из лидеров «королевского клуба» покинул Мадрид. Куртуа не хочет больше видеть в мадридском клубе бразильского вингера Винисиуса Жуниора.