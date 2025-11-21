Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире на данный момент
Испания
21 ноября 2025, 23:22
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире на данный момент

Тибо выделил Алиссона, Давида Райю и Яна Облака

Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире на данный момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа назвал тройку лучших голкиперов современного футбола. Бельгиец себя в рейтинг включать не стал

Куртуа включил в свой рейтинг вратаря «Атлетико» Яна Облака, голкипера «Ливерпуля» Алиссона и стража ворот «Арсенала» Давида Райю.

«Я оставлю себя в стороне (смеется). На третьем месте – Облак, далее Алиссон и Давид Райя», – сказал Куртуа.

Отметим, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа хочет, чтобы один из лидеров «королевского клуба» покинул Мадрид. Куртуа не хочет больше видеть в мадридском клубе бразильского вингера Винисиуса Жуниора.

Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Алиссон Беккер Ян Облак Давид Райя
Дмитрий Олийченко Источник: Cope
