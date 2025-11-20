Юрист прокомментировал возможное возвращение Мудрика в сборную Украины

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал возможное возвращение вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в сборную Украины.

24-летний футболист отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ. Последний раз Мудрик выходил на поле 28 ноября прошлого года в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0).

– Есть хоть минимальный шанс на то, что Мудрик вернется к игре перед ЧМ или плей-офф в ЧМ и сможет помочь Украине на него пробиться?

– Это зависит от работы его защиты. Необходимо убедительно доказать, что Михаил стал жертвой загрязненной добавки или, в крайнем случае, чьей-то небрежности. Тогда все будет хорошо, и мы снова увидим Михаила на поле.

– Есть ли в спорте такое же, как в жизни, правило, что пребывание в СИЗО сокращает реальную отсидку, или считается день за два?

– Засчитывается день за день. Весь период, который спортсмен проводит под временным отстранением, должен быть полностью включен в срок дисквалификации, – ответил Скоропашкин.