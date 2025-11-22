Андрей Шевченко признался, фанатом кого является его сын

Легенда украинского футбола, президент УАФ Андрей Шевченко поделился мыслями о сборной Аргентины и признался, что его сын является болельщиком Лионеля Месси.

«В 1986 году я смотрел чемпионат мира в Мексике и видел, кем был Марадона. Сегодня мой сын, конечно, любит Месси – благодаря глобализации футбола. В Аргентине всегда были невероятные таланты, и они являются не только послами футбола, но и представителями своей страны на мировой арене.

Я играл против многих легенд с громкими именами – Креспо, Рикельме, Дзанетти... Я испытываю огромное уважение к страсти, качеству и интенсивности аргентинских футболистов и тому, что они демонстрируют на поле», – отметил Шевченко.