22 ноября 2025, 00:32
Андрей Шевченко признался, фанатом кого является его сын

Сын легенды украинского футбола болеет за Месси

Андрей Шевченко признался, фанатом кого является его сын
УАФ. Андрей Шевченко

Легенда украинского футбола, президент УАФ Андрей Шевченко поделился мыслями о сборной Аргентины и признался, что его сын является болельщиком Лионеля Месси.

«В 1986 году я смотрел чемпионат мира в Мексике и видел, кем был Марадона. Сегодня мой сын, конечно, любит Месси – благодаря глобализации футбола. В Аргентине всегда были невероятные таланты, и они являются не только послами футбола, но и представителями своей страны на мировой арене.

Я играл против многих легенд с громкими именами – Креспо, Рикельме, Дзанетти... Я испытываю огромное уважение к страсти, качеству и интенсивности аргентинских футболистов и тому, что они демонстрируют на поле», – отметил Шевченко.

Андрей Шевченко Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник
