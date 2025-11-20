Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Его судили за оружие: звезда Боруссии рвется в МЮ
Трансферы
20 ноября 2025, 03:21
Адейеми активно изучает варианты продолжения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Адейеми

Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми активно изучает варианты продолжения карьеры за пределами Германии. Согласно полученной информации, игрок немецкой национальной сборной твердо намерен сменить клубную прописку по окончании текущего сезона.

С недавнего времени интересы Адейеми представляет влиятельный агент Жорже Мендеш. Сообщается, что он уже вступил в прямые переговоры с представителями «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера» относительно возможного трансфера своего клиента.

В рамках нынешнего розыгрыша Бундеслиги 23-летний футболист принял участие в 10 встречах, записав на свой счет 2 забитых мяча.

Стоит напомнить, что ранее вокруг игрока возникла скандальная ситуация: Адейеми был вынужден выплатить штраф в размере 450 000 евро по обвинению в незаконном хранении оружия.

Карим Адейеми Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Интер Милан трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ трансферы Серии A
Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
