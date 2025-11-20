Его судили за оружие: звезда Боруссии рвется в МЮ
Адейеми активно изучает варианты продолжения карьеры
Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми активно изучает варианты продолжения карьеры за пределами Германии. Согласно полученной информации, игрок немецкой национальной сборной твердо намерен сменить клубную прописку по окончании текущего сезона.
С недавнего времени интересы Адейеми представляет влиятельный агент Жорже Мендеш. Сообщается, что он уже вступил в прямые переговоры с представителями «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера» относительно возможного трансфера своего клиента.
В рамках нынешнего розыгрыша Бундеслиги 23-летний футболист принял участие в 10 встречах, записав на свой счет 2 забитых мяча.
Стоит напомнить, что ранее вокруг игрока возникла скандальная ситуация: Адейеми был вынужден выплатить штраф в размере 450 000 евро по обвинению в незаконном хранении оружия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Известный экс-футболист – о вратарях главной команды страны