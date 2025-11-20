Его судили за оружие: звезда Боруссии рвется в МЮ

Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми активно изучает варианты продолжения карьеры за пределами Германии. Согласно полученной информации, игрок немецкой национальной сборной твердо намерен сменить клубную прописку по окончании текущего сезона.

С недавнего времени интересы Адейеми представляет влиятельный агент Жорже Мендеш. Сообщается, что он уже вступил в прямые переговоры с представителями «Манчестер Юнайтед» и миланского «Интера» относительно возможного трансфера своего клиента.

В рамках нынешнего розыгрыша Бундеслиги 23-летний футболист принял участие в 10 встречах, записав на свой счет 2 забитых мяча.

Стоит напомнить, что ранее вокруг игрока возникла скандальная ситуация: Адейеми был вынужден выплатить штраф в размере 450 000 евро по обвинению в незаконном хранении оружия.