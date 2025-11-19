Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
19 ноября 2025, 04:59 | Обновлено 19 ноября 2025, 05:18
Игрок сборной Германии наказан за незаконное хранение оружия

Адейеми был оштрафован на 450 000 евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Адейеми

Нападающий сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми был оштрафован на 450 000 евро после того, как прокуратура подтвердила, что он незаконно хранил кастет и электрошокер – оружие, запрещенное законодательством Германии.

По словам адвоката футболиста, эти предметы были частью секретного подарочного бокса, заказанного в интернет-магазине, и Адейеми, как сообщается, пытался объяснить это во время расследования.

Инцидент стал известен незадолго до решающего матча отбора на чемпионат мира, в котором сборная Германии обыграла команду Словакии (6:0), что застало врасплох Немецкую футбольную федерацию (DFB), Адейеми так и не появился на поле в этом матче.

сборная Германии по футболу сборная Словакии по футболу Карим Адейеми оружие штрафы ЧМ-2026 по футболу
Михаил Олексиенко Источник: AS
