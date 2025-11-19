Игрок сборной Германии наказан за незаконное хранение оружия
Адейеми был оштрафован на 450 000 евро
Нападающий сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми был оштрафован на 450 000 евро после того, как прокуратура подтвердила, что он незаконно хранил кастет и электрошокер – оружие, запрещенное законодательством Германии.
По словам адвоката футболиста, эти предметы были частью секретного подарочного бокса, заказанного в интернет-магазине, и Адейеми, как сообщается, пытался объяснить это во время расследования.
Инцидент стал известен незадолго до решающего матча отбора на чемпионат мира, в котором сборная Германии обыграла команду Словакии (6:0), что застало врасплох Немецкую футбольную федерацию (DFB), Адейеми так и не появился на поле в этом матче.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пеп Гвардиола растроен деятельностью мировых лидеров...
«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»