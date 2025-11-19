Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола заказал у Ман Сити подписание одного из лучших игроков мира
Англия
19 ноября 2025, 23:46 |
386
0

Гвардиола заказал у Ман Сити подписание одного из лучших игроков мира

Федерико Вальверде может покинуть Реал

19 ноября 2025, 23:46 |
386
0
Гвардиола заказал у Ман Сити подписание одного из лучших игроков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Английский «Манчестер Сити» интересуется уругвайским полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, подписание 27-летнего футболиста заказал у руководства «горожан» главный тренер команды Пеп Гвардиола.

В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее Пеп Гвардиола выступил против подписания вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

По теме:
Бенфика может подписать еще одного украинца. Его хочет лично Моуриньо
Украинец может перебраться в один из самых титулованных клубов Германии
Трабзонспор согласился продать украинского футболиста в Италию или Англию
трансферы Пеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Федерико Вальверде
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Футбол | 19 ноября 2025, 16:01 18
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?

Эксперты не могут прийти к консенсусу из-за недомолвок регламента

«Я готов». Роналду объяснил, зачем посетил встречу с Трампом
Футбол | 19 ноября 2025, 23:22 0
«Я готов». Роналду объяснил, зачем посетил встречу с Трампом
«Я готов». Роналду объяснил, зачем посетил встречу с Трампом

Криштиану впервые прокомментировал визит в Белый Дом

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 19.11.2025, 19:37
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Футбол | 19.11.2025, 12:20
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Футбол | 19.11.2025, 07:58
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 36
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 16
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Украина не играет всегда так, как с Исландией?»
МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Украина не играет всегда так, как с Исландией?»
18.11.2025, 07:02 3
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
18.11.2025, 00:13 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем