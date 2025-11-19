Гвардиола заказал у Ман Сити подписание одного из лучших игроков мира

Английский «Манчестер Сити» интересуется уругвайским полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, подписание 27-летнего футболиста заказал у руководства «горожан» главный тренер команды Пеп Гвардиола.

В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее Пеп Гвардиола выступил против подписания вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.