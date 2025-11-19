Гвардиола заказал у Ман Сити подписание одного из лучших игроков мира
Федерико Вальверде может покинуть Реал
Английский «Манчестер Сити» интересуется уругвайским полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, подписание 27-летнего футболиста заказал у руководства «горожан» главный тренер команды Пеп Гвардиола.
В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.
Ранее Пеп Гвардиола выступил против подписания вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
