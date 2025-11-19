«Я этого хочу». Экс-игрок Ромы обратился к фанатам из-за Довбика

Экс-футболист «Ромы» Вальтер Сабатини поделился мыслями об украинском нападающем своего бывшего клуба Артеме Довбике.

«Жаль Довбика. В последнее время он демонстрировал очень хорошую форму. Многие говорят о его технических проблемах, но не забываем, что происходит на его родине, где находится его семья.

Он очень волнуется и пытается сохранить самообладание. Хотелось бы, чтобы болельщики «Ромы» были более великодушными и всегда приветствовали его, стоя, бурными аплодисментами», - сказал Сабатини в интервью Il Tempo.

Сообщалось, что европейский гранд отказался от трансфера Довбика.