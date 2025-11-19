Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я этого хочу». Экс-игрок Ромы обратился к фанатам из-за Довбика
Италия
19 ноября 2025, 23:09 | Обновлено 19 ноября 2025, 23:11
Вальтер Сабатини оценил ситуацию, в которой оказался украинский нападающий

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Экс-футболист «Ромы» Вальтер Сабатини поделился мыслями об украинском нападающем своего бывшего клуба Артеме Довбике.

«Жаль Довбика. В последнее время он демонстрировал очень хорошую форму. Многие говорят о его технических проблемах, но не забываем, что происходит на его родине, где находится его семья.

Он очень волнуется и пытается сохранить самообладание. Хотелось бы, чтобы болельщики «Ромы» были более великодушными и всегда приветствовали его, стоя, бурными аплодисментами», - сказал Сабатини в интервью Il Tempo.

Сообщалось, что европейский гранд отказался от трансфера Довбика.

Вальтер Сабатини Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
