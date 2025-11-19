Экс-игрок Динамо: «На стадии плей-офф удобных соперников не существует»

Бывший игрок киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы» Андрей Оберемко высказался о предстоящей жеребьевке, которая определит соперника сборной Украины в плей-офф к чемпионату мира.

«Ждем жеребьевку, тогда можно будет что-то говорить, хотя на стадии плей-офф удобных или проходных соперников просто не существует. Тем более наша сборная не попадала на ЧМ 20 лет, и эта возможность, которая будет весной, станет большим шансом. Впереди еще будут зимние сборы игроков в своих клубах, так что станет известно ближе к самим матчам, в каком состоянии подойдут футболисты.

Желаю только, чтобы все игроки были здоровы и в хорошем настроении. Уверен, что некоторых новых лиц мы увидим весной, ведь молодежь растет и уже уверенно стучится в двери национальной команды», – сказал Оберемко.

Напомним, что Украина узнает имя своего соперника 20 ноября, начало жеребьевки в 14:00.