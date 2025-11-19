Трабзонспор согласился продать украинского футболиста в Италию или Англию

Турецкий «Трабзонспор» согласен продать защитника сборной Украины Арсения Батагова в один из клубов чемпионатов Италии или Англии. Об этом сообщил Gunebakis.

Наставник «бордово-синих» Фатих Текке и президент Эртугрул Доган считают 23-летнего футболиста одним из лидеров команды, однако понимают, что трансфер украинца принесет солидную прибыль.

В услугах Батагова заинтересованы английские «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Ноттингем Форест», а также итальянские «Наполи» и «Болонья». «Трабзонспор» рассмотрит любое предложение, которое будет начинаться с 15 млн евро – это единственное условие турецкой команды.

Украинский защитник перебрался в Суперлигу в августе 2024 года из луганской «Зари» за 1,8 млн евро и подписал контракт до июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Батагов провел 11 матчей во всех турнирах на клубном уровне. Трансферная стоимость защитника составляет семь млн евро.

В ноябре Арсений получил вызов в сборную Украины от главного тренера Сергея Реброва, однако не смог сыграть за национальную команду из-за травмы, которую получил на тренировке.