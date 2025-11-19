Один из лидеров Премьер-лиги получил наказание от УАФ после матча с Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал черкасский ЛНЗ из-за болельщиков, которые использовали пиротехнику в матче 12-го тура против киевского «Динамо» (1:0).

«КДК рассмотрел материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК ЛНЗ (Черкассы) во время матча 12-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026 ФК «Динамо» (Киев) – ФК ЛНЗ (Черкассы), который состоялся 9 ноября.

Комитет обязал ФК ЛНЗ заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен за использование болельщиками ФК ЛНЗ пиротехнических средств в количестве 10 (десять) единиц»,– сообщили на сайте УАФ.

Подопечные Виталия Пономарева набрали 23 балла и разместились на второй позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 21 ноября, ЛНЗ сыграет на выезде против «Полтавы».

Черкасский клуб на четыре пункта отстает от первого места, где разместился донецкий «Шахтер».