Один из лидеров Премьер-лиги получил наказание от УАФ после матча с Динамо
Черкасский ЛНЗ был оштрафован из-за использования пиротехники болельщиками
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал черкасский ЛНЗ из-за болельщиков, которые использовали пиротехнику в матче 12-го тура против киевского «Динамо» (1:0).
«КДК рассмотрел материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК ЛНЗ (Черкассы) во время матча 12-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026 ФК «Динамо» (Киев) – ФК ЛНЗ (Черкассы), который состоялся 9 ноября.
Комитет обязал ФК ЛНЗ заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен за использование болельщиками ФК ЛНЗ пиротехнических средств в количестве 10 (десять) единиц»,– сообщили на сайте УАФ.
Подопечные Виталия Пономарева набрали 23 балла и разместились на второй позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 21 ноября, ЛНЗ сыграет на выезде против «Полтавы».
Черкасский клуб на четыре пункта отстает от первого места, где разместился донецкий «Шахтер».
