Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 ноября 2025, 21:44 |
Один из лидеров Премьер-лиги получил наказание от УАФ после матча с Динамо

Черкасский ЛНЗ был оштрафован из-за использования пиротехники болельщиками

ФК ЛНЗ Черкасы

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал черкасский ЛНЗ из-за болельщиков, которые использовали пиротехнику в матче 12-го тура против киевского «Динамо» (1:0).

«КДК рассмотрел материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК ЛНЗ (Черкассы) во время матча 12-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026 ФК «Динамо» (Киев) – ФК ЛНЗ (Черкассы), который состоялся 9 ноября.

Комитет обязал ФК ЛНЗ заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен за использование болельщиками ФК ЛНЗ пиротехнических средств в количестве 10 (десять) единиц»,– сообщили на сайте УАФ.

Подопечные Виталия Пономарева набрали 23 балла и разместились на второй позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 21 ноября, ЛНЗ сыграет на выезде против «Полтавы».

Черкасский клуб на четыре пункта отстает от первого места, где разместился донецкий «Шахтер».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ КДК УАФ штрафы
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
