Винченцо МОНТЕЛЛА: «Этот матч вызывает у меня большую гордость»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал ничью против национальной команды Испании (2:2) в матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Этот матч вызывает у меня большую гордость за дух, который они продемонстрировали на поле. Это был матч жертв. Вчера вечером я сказал ребятам, что верю в них, и мы выставили конкурентоспособную команду для такого типа матчей... Независимо от того, кто играет, наш уровень конкурентоспособности высок.

Денис Гюл? Он молодой парень, который очень быстро растет. Он игрок, который еще развивается, который должен стать более совершенным. У него есть много возможностей для совершенствования, и он имеет желание это делать.

Придаст ли этот матч нам уверенности, я не знаю. Важно не увлекаться тем, что может случиться... Мы должны сыграть два финала, и чтобы сыграть второй, нужно выиграть первый. Выиграть можно любым способом – главное, чтобы выиграть».