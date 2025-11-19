Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Реала: «Для меня лучшим игроком мира всегда будет Месси»
Испания
19 ноября 2025, 08:33 | Обновлено 19 ноября 2025, 08:34
254
0

Игрок Реала: «Для меня лучшим игроком мира всегда будет Месси»

Франко Мастантуоно считает легендарного аргентинца лучшим в истории

19 ноября 2025, 08:33 | Обновлено 19 ноября 2025, 08:34
254
0
Игрок Реала: «Для меня лучшим игроком мира всегда будет Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно и Лионель Месси

Аргентинский полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно высказался о легендарном нападающем Лионеле Месси:

«Я болельщик «Реала», я играю в величайшем клубе мира, но для меня лучшим игроком в футболе, лучшим в мире, всегда будет Месси, и он им останется до дня, когда завершит карьеру.

Я играю с ним в национальной сборной, и это действительно невероятно. Захватывающий игрок, который каждый раз, когда касается мяча, лишает тебя дара речи.

Удивительно, что даже его товарищи по команде до сих пор поражаются тому, что он делает. И меня это тоже очень удивляет. Я играл со многими невероятно талантливыми игроками, но быть с ним – это ежедневный опыт обучения.

Речь идет о том, чтобы наблюдать за ним и стараться копировать то, что делает он. Ты так многому учишься у него. Я благодарен за то, как он всегда относился ко мне; он очень мне помог».

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо разочарован Франко Мастантуоно.

По теме:
Бензема поддержал назначение нового тренера сборной Франции
Проблемы у сливочных: защитник Реала получил травму в товарищеском матче
Зидан хочет возглавить только одну команду. Но контракт пока не подписал
Франко Мастантуоно Лионель Месси Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18 ноября 2025, 08:13 9
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение

Лиссабонцы отказались продавать украинца

Как выглядит возможный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 18 ноября 2025, 17:47 13
Как выглядит возможный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Как выглядит возможный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026

Сборная Украины, скорее всего, попадет в третью корзину

Наклепал 16 голов: кто стал лучшим бомбардиром квалификации ЧМ-26 в Европе?
Футбол | 19.11.2025, 06:15
Наклепал 16 голов: кто стал лучшим бомбардиром квалификации ЧМ-26 в Европе?
Наклепал 16 голов: кто стал лучшим бомбардиром квалификации ЧМ-26 в Европе?
Грузия завершила квалификацию ЧМ-2026 сенсационным поражением от Болгарии
Футбол | 18.11.2025, 23:41
Грузия завершила квалификацию ЧМ-2026 сенсационным поражением от Болгарии
Грузия завершила квалификацию ЧМ-2026 сенсационным поражением от Болгарии
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Бокс | 18.11.2025, 08:55
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
17.11.2025, 14:51 8
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
18.11.2025, 06:42 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
17.11.2025, 22:37 2
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Этот парень – мой друг. Он нокаутирует Тайсона Фьюри»
Дерек ЧИСОРА: «Этот парень – мой друг. Он нокаутирует Тайсона Фьюри»
18.11.2025, 02:32
Бокс
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
18.11.2025, 23:59 73
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем