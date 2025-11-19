Игрок Реала: «Для меня лучшим игроком мира всегда будет Месси»

Аргентинский полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно высказался о легендарном нападающем Лионеле Месси:

«Я болельщик «Реала», я играю в величайшем клубе мира, но для меня лучшим игроком в футболе, лучшим в мире, всегда будет Месси, и он им останется до дня, когда завершит карьеру.

Я играю с ним в национальной сборной, и это действительно невероятно. Захватывающий игрок, который каждый раз, когда касается мяча, лишает тебя дара речи.

Удивительно, что даже его товарищи по команде до сих пор поражаются тому, что он делает. И меня это тоже очень удивляет. Я играл со многими невероятно талантливыми игроками, но быть с ним – это ежедневный опыт обучения.

Речь идет о том, чтобы наблюдать за ним и стараться копировать то, что делает он. Ты так многому учишься у него. Я благодарен за то, как он всегда относился ко мне; он очень мне помог».

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо разочарован Франко Мастантуоно.