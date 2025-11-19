Бензема поддержал назначение нового тренера сборной Франции

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 02:12 | Обновлено 19 ноября 2025, 02:13
Карим одобряет кандидатуру Зидана

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема поделился своим мнением о возможном назначении бывшего тренера «Реала» Зинедина Зидана на пост главного наставника сборной Франции.

Зидана называют потенциальным руководителем национальной команды...

– По моему убеждению, у него есть все, чтобы возглавить сборную. Он уже доказал это в «Реале». Сейчас тренирует другой специалист, но для меня Зизу – бесспорный номер один.

Планируете ли вы вернуться в сборную Франции?

– В настоящее время сборная кажется мне несколько отдаленной перспективой, но никогда не знаешь. Я сосредоточен на том, что имею сейчас, – ответил Бензема.

Французский форвард, выступающий сейчас в Саудовской Аравии, также рассказал о своих намерениях относительно возможного возвращения в мадридский «Реал».

Франция, одержав победу над Украиной (4:0) в матче отборочного турнира к чемпионату мира, стала второй после Англии сборной, квалифицировавшейся на мундиаль 2026 года.

Карим Бензема Зинедин Зидан сборная Франции по футболу Франция - Украина Реал Мадрид Дидье Дешам Аль-Иттихад Джидда
Михаил Олексиенко Источник: AS
