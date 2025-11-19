Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Бразилия
18.11.2025 21:30 – FT 1 : 1
Тунис
Бразилия
19 ноября 2025, 01:39 | Обновлено 19 ноября 2025, 01:52
62
0

Сборная Бразилии в товарищеском матче не сумела обыграть команду Туниса

Команда Карло Анчелотти не реализовала пенальти во втором тайме

Сборная Бразилии в товарищеском матче не сумела обыграть команду Туниса
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бразилии сыграла вничью с Тунисом (1:1) в товарищеском поединке.

Игра состоялась на нейтральном поле во французском Вильнев-д'Аск.

Тунис открыл счет на 23-й минуте после быстрой атаки, которую результативно завершил Хазем Мастури.

Бразилия ответила перед перерывом: Эстеван реализовал пенальти и сравнял счет.

Бразильская команда Карло Анчелотти не сумела дожать соперника после перерыва, несмотря на большое преимущество во владении и ударах.

Пентакампеоны имели отличный шанс выиграть матч, однако Лукас Пакета не забил пенальти на 78-й минуте.

Товарищеский матч

18 ноября 2025 года. Вильнев-д'Аск (Франция)

Бразилия – Тунис – 1:1

Голы: Эстевао, 44 (пен) – Мастури, 23

Незабитый пенальти: Лукас Пакета, 78 (Бразилия)

Видео голов и обзор матча

