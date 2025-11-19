Сборная Бразилии в товарищеском матче не сумела обыграть команду Туниса
Команда Карло Анчелотти не реализовала пенальти во втором тайме
Сборная Бразилии сыграла вничью с Тунисом (1:1) в товарищеском поединке.
Игра состоялась на нейтральном поле во французском Вильнев-д'Аск.
Тунис открыл счет на 23-й минуте после быстрой атаки, которую результативно завершил Хазем Мастури.
Бразилия ответила перед перерывом: Эстеван реализовал пенальти и сравнял счет.
Бразильская команда Карло Анчелотти не сумела дожать соперника после перерыва, несмотря на большое преимущество во владении и ударах.
Пентакампеоны имели отличный шанс выиграть матч, однако Лукас Пакета не забил пенальти на 78-й минуте.
Товарищеский матч
18 ноября 2025 года. Вильнев-д'Аск (Франция)
Бразилия – Тунис – 1:1
Голы: Эстевао, 44 (пен) – Мастури, 23
Незабитый пенальти: Лукас Пакета, 78 (Бразилия)
Видео голов и обзор матча
