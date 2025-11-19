Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 01:19 | Обновлено 19 ноября 2025, 01:23
Украина и Исландия договорились о развитии футбольных проектов

Подписан меморандум о сотрудничестве

Украина и Исландия договорились о развитии футбольных проектов
УАФ

Накануне решающего матча отбора ЧМ-2026 Украина – Исландия (2:0) в Варшаве Украинская ассоциация футбола и Футбольная ассоциация Исландии подписали меморандум о сотрудничестве.

УАФ и ФАИ подтвердили совместный интерес к развитию футбольных проектов, повышению качества образовательных программ, обмену опытом и внедрению современных методов подготовки спортсменов, тренеров и специалистов технического сектора.

Со стороны Украины документ подписал президент УАФ Андрей Шевченко, со стороны Исландии – президент ФАИ Торвальдюр Эрлигссон.

В соответствии с меморандумом стороны будут сотрудничать, в частности, по следующим направлениям:

  • организация и участие в футбольных турнирах для мужских и женских команд всех возрастных категорий и уровней (в том числе в благотворительных соревнованиях);
  • проведение технических и образовательных курсов для тренеров и технических работников, а также обмен знаниями и опытом между сотрудниками национальных ассоциаций и другими привлеченными специалистами;
  • организация семинаров и конференций, направленных на развитие профессиональных компетенций;
  • обмен опытом в сфере строительства и управления спортивной инфраструктурой, использование оборудования, материалов, технологий и методик, связанных с футболом;
  • сотрудничество в области спортивной науки и спортивной медицины, включая адаптивный футбол;
  • рассмотрение возможностей реализации совместных благотворительных проектов и грантовых программ в сферах массового, адаптивного, молодежного и женского футбола;
  • взаимодействие в сфере безопасности и формирования политики, направленной на развитие футбола, свободного от насилия.

18 ноября стало известно, что сборная Украины оказалась в первой корзине при жеребьевке раунда плей-офф квалификации на чемпионат мира. Среди потенциальных соперников – команды Румынии, Северной Ирландии, Северной Македонии и Швеции.


ФОТО. Шева взорвался! Терри рассказал о жесткой драке Шевченко в Челси
ОПРОС. Какую команду вы хотели бы видеть в соперниках сборной Украины?
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Украина - Исландия сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Андрей Шевченко
Михаил Олексиенко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
(3)

