Украина и Исландия договорились о развитии футбольных проектов

Накануне решающего матча отбора ЧМ-2026 Украина – Исландия (2:0) в Варшаве Украинская ассоциация футбола и Футбольная ассоциация Исландии подписали меморандум о сотрудничестве.

УАФ и ФАИ подтвердили совместный интерес к развитию футбольных проектов, повышению качества образовательных программ, обмену опытом и внедрению современных методов подготовки спортсменов, тренеров и специалистов технического сектора.

Со стороны Украины документ подписал президент УАФ Андрей Шевченко, со стороны Исландии – президент ФАИ Торвальдюр Эрлигссон.

В соответствии с меморандумом стороны будут сотрудничать, в частности, по следующим направлениям:

организация и участие в футбольных турнирах для мужских и женских команд всех возрастных категорий и уровней (в том числе в благотворительных соревнованиях);

проведение технических и образовательных курсов для тренеров и технических работников, а также обмен знаниями и опытом между сотрудниками национальных ассоциаций и другими привлеченными специалистами;

организация семинаров и конференций, направленных на развитие профессиональных компетенций;

обмен опытом в сфере строительства и управления спортивной инфраструктурой, использование оборудования, материалов, технологий и методик, связанных с футболом;

сотрудничество в области спортивной науки и спортивной медицины, включая адаптивный футбол;

рассмотрение возможностей реализации совместных благотворительных проектов и грантовых программ в сферах массового, адаптивного, молодежного и женского футбола;

взаимодействие в сфере безопасности и формирования политики, направленной на развитие футбола, свободного от насилия.

18 ноября стало известно, что сборная Украины оказалась в первой корзине при жеребьевке раунда плей-офф квалификации на чемпионат мира. Среди потенциальных соперников – команды Румынии, Северной Ирландии, Северной Македонии и Швеции.