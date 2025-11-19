Другие новости19 ноября 2025, 00:25 |
744
1
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась своей задницей. Огонь
Елизавета Третьякова впечатляет своей фигурой
19 ноября 2025, 00:25 |
744
Жена полузащитника «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, выложила в сторис яркий кадр из лифта.
На фото она позирует в спортивных лосинах и oversize-худи, демонстрируя отличную физическую форму.
Особое внимание подписчиков привлекла ее подтянутая фигура, которую она смело подчеркнула удачным ракурсом.
Елизавета активно ведёт соцсети и не раз показывала, что уделяет много внимания спорту и фитнесу – и новый кадр лишь подтвердил ее статус одной из самых ярких WAGs украинского футбола.
Комментарии
Завдяки якійсь дупі дізнався про футболіста.
