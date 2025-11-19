ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась своей задницей. Огонь

Жена полузащитника «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, выложила в сторис яркий кадр из лифта.

На фото она позирует в спортивных лосинах и oversize-худи, демонстрируя отличную физическую форму.

Особое внимание подписчиков привлекла ее подтянутая фигура, которую она смело подчеркнула удачным ракурсом.

Елизавета активно ведёт соцсети и не раз показывала, что уделяет много внимания спорту и фитнесу – и новый кадр лишь подтвердил ее статус одной из самых ярких WAGs украинского футбола.