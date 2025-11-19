Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась своей задницей. Огонь
19 ноября 2025, 00:25 |
744
1

Елизавета Третьякова впечатляет своей фигурой

Instagram. Елизавета Третьякова

Жена полузащитника «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, выложила в сторис яркий кадр из лифта.

На фото она позирует в спортивных лосинах и oversize-худи, демонстрируя отличную физическую форму.

Особое внимание подписчиков привлекла ее подтянутая фигура, которую она смело подчеркнула удачным ракурсом.

Елизавета активно ведёт соцсети и не раз показывала, что уделяет много внимания спорту и фитнесу – и новый кадр лишь подтвердил ее статус одной из самых ярких WAGs украинского футбола.

фото lifestyle Елизавета Третьякова Максим Третьяков девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Vitaly Kozak
Завдяки якійсь дупі дізнався про футболіста.
