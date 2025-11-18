Австрия и Босния разыграют путевку на ЧМ-2026 в очном поединке

Сборные Австрии и Боснии разыграют в очном матче путевку в финальный раунд ЧМ-2026.

Австрия имеет 18 очков и опережает соперника на два пункта – Босния набрала 16 баллов.

Таким образом, в решающем поединке в Вене сборную Австрии устроит даже ничья.

Чтобы обойти Австрию в турнирной таблице и занять первое место, Боснии нужна только победа, иначе придется играть в плей-офф в марте.

Интересно, что непроигрыш Австрии принесет Украине первую корзину при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Сборная Румынии (3-е место группы) под руководством Мирчи Луческу уже попала в плей-офф квалификации ЧМ благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.

Турнирное положение группы H:

Австрия (18 очков), Босния и Герцеговина (16), Румыния (10), Кипр (8), Сан-Марино (0)

Матчи последнего тура