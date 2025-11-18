Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Австрия и Босния разыграют путевку на ЧМ-2026 в очном поединке
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 19:57 | Обновлено 18 ноября 2025, 19:58
Хозяев поля поединка в Вене устраивает даже ничья

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Австрии и Боснии разыграют в очном матче путевку в финальный раунд ЧМ-2026.

Австрия имеет 18 очков и опережает соперника на два пункта – Босния набрала 16 баллов.

Таким образом, в решающем поединке в Вене сборную Австрии устроит даже ничья.

Чтобы обойти Австрию в турнирной таблице и занять первое место, Боснии нужна только победа, иначе придется играть в плей-офф в марте.

Интересно, что непроигрыш Австрии принесет Украине первую корзину при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Сборная Румынии (3-е место группы) под руководством Мирчи Луческу уже попала в плей-офф квалификации ЧМ благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.

Турнирное положение группы H:

  • Австрия (18 очков), Босния и Герцеговина (16), Румыния (10), Кипр (8), Сан-Марино (0)

Матчи последнего тура

  • 18 ноября. 21:45. Австрия – Босния и Герцеговина
  • 18 ноября. 21:45. Румыния – Сан-Марино
ЧМ-2026 по футболу сборная Австрии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Румынии по футболу сборная Кипра по футболу сборная Сан-Марино по футболу статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
